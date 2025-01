Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Cresce l’interesse per la cosmetica maschile, ispirato (anche) dalla Rete

Secondo alcune rilevazioni, già attualmente un quarto dei consumi di cosmetici sarebbe attribuibile in Italia al pubblico maschile. Le ultime stime disponibili di Euromonitor International parlano di un mercato dei prodotti per la skincare e la beauty routine for him in crescita costante almeno dal 2020, quando con ogni probabilità il maggiore tempo trascorso in casa fece scoprire anche agli uomini il piacere di prendersi cura di sé, e che entro il 2027 potrebbe arrivare a valere quasi 5.3 miliardi di dollari. Che tendenze segneranno, però, la cosmetica maschile nel 2025?Come le donne fanno ormai da tempo, anche gli uomini prenderanno sempre più ispirazione quest’anno per la propria beauty routine in Rete, sui social e dai sempre più numerosi creator specializzati in cosmetica maschile.

Cosmetici e trattamenti di bellezza: si moltiplicano le proposte per lui

Su piattaforme come TikTok abbondano infatti tutorial e video how to su come ottenere una pelle perfettamente liscia dopo la rasatura, fermare sul nascere i primi segni dell’invecchiamento, evitare macchie e inscurimenti legati a cattive abitudini come il fumo o la scorretta esposizione al sole. È stato soprattutto l’interesse per la cura di sé della fetta più giovane della popolazione maschile, quella della Gen Z, a renderla oggetto di discussione e condivisione social con sempre più giovani uomini che online si scambiano trucchi di bellezza, consigli su prodotti da acquistare, pareri sui migliori trattamenti da provare.Le aziende di cosmetica dal canto proprio stanno provando, del resto, a cavalcare l’interesse crescente per la cosmetica maschile con sempre più proposte ad hoc.

Non solo dopo barba: gli uomini cercano prodotti cosmetici ad hoc e dall’efficacia provata

All’uomo che cerca la crema antirughe per il viso gli consigliamo www.mosquetas.com , dov’è possibile trovare prodotti a base naturale e con formulazioni pensate appositamente per le esigenze della pelle maschile che, a differenza di quella femminile, comincia a invecchiare dopo ma lo fa più velocemente. Quelle legate all’invecchiamento non sono le sole differenze che esistono tra la pelle delle donne e quella degli uomini: la seconda è più spessa, per esempio, e presenta una maggiore tendenza a ingrassare. I trattamenti cosmetici per lui, che siano da banco o professionali, non possono non tenere conto di questo e di molti altri aspetti, incluso il fatto che esistono molte tipologie diverse di pelle anche negli uomini, e proporre soluzioni personalizzate e dall’efficacia provata: è quello che ormai si aspettano consumatori sempre più esperti di beauty routine e rituali di bellezza.Se c’è una cosa che sembra ormai evidente e che le tendenze della cosmetica maschile nel 2025 proveranno definitivamente è del resto che c’è molto di più delle vecchie creme da barba e dopobarba quando si parla di prodotti per la cura della pelle maschile. Ispirati dalle star e dai beauty creator, sempre più uomini non rinunciano ad avere nel beauty case tonici con cui preparare la pelle ad assorbire meglio i trattamenti successivi, sieri e lozioni che svolgono azioni specifiche come idratare a fondo la pelle, nutrirla, proteggerla dai raggi UV a cui è costantemente esposta, soprattutto sul viso. Almeno un terzo degli uomini che fanno skincare scelgono per la propria beauty routine prodotti di lusso e rientra anche quest’ultima tra le tendenze che i brand del settore dovrebbero reinterpretare con proposte ad hoc.