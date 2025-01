Dal brief al concept creativo: le fasi di sviluppo di una campagna di successo

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Perché definire un piano strategico

È un percorso ben organizzato quello che porta ad immaginare una campagna pubblicitaria che spicca e riesce a coinvolgere il pubblico. Si parte da un momento di analisi dettagliata e si prosegue con l'elaborazione del concept che darà vita al messaggio centrale. Tutti i passaggi racchiudono tante decisioni, oltre che scelte estetiche, idee e riflessioni. Grazie ad un'attenzione all'efficacia e al contenuto accattivante, si può strutturare un piano d'azione in grado di generare coinvolgimento e di valorizzare i prodotti o i servizi offerti. La strada verso un progetto di successo comporta, quindi, una sequenza di fasi che consentono di mettere insieme creatività e obiettivi commerciali.Un elemento fondamentale, spesso considerato come punto di partenza, è il brief. Questo documento sintetizza obiettivi, valori, target di riferimento e tempistiche.

In pratica, costituisce la guida di ogni idea, per dare una direzione coerente con la visione aziendale. In questa fase iniziale, molte realtà si affidano ad un'agenzia di marketing in grado di interpretare i bisogni e di trasformarli in elementi creativi. Tra queste, una realtà specializzata è Buytron Agency, agenzia marketing e comunicazione che si occupa di strategie creative, di eventi, di tutto ciò che riguarda i social media e il branding, oltre che di grafica e di comunicazione in generale. Attraverso un metodo di lavoro meticoloso, l'agenzia raccoglie informazioni importanti sul contesto in cui opera, mette in luce il valore del brand e punta al raggiungimento dei risultati sperati.Il brief stabilisce lo scenario, evidenzia la storia del marchio, spiega chi verrà raggiunto e indica i parametri di valutazione necessari.

Il brainstorming e il confronto tra i professionisti

L'elaborazione del concept creativo

La produzione e la pianificazione della campagna

Tutto questo mette a disposizione una visione completa e prepara il terreno per i passaggi successivi. Il giusto insieme di originalità e di analisi permette di individuare la strada migliore per comunicare con efficacia, evitando dispersioni di energie e risorse. Con un briefing ben articolato, si può avere un'idea nitida e si può contare su un riferimento, anche quando ci si spinge verso idee innovative.Una volta delineato il contesto, arriva il momento di scatenare la creatività. Gli incontri di brainstorming servono anche a questo, perché rappresentano l'opportunità di unire punti di vista differenti, come quelli di art director, copywriter, web designer e social media manager, che si confrontano per dare origine a concept originali, in grado di rispettare i requisiti espressi nel brief.Questo momento di condivisione risulta particolarmente interessante, perché delle intuizioni o delle frasi possono intersecarsi facilmente e portare a vere e proprie idee distintive. Il brainstorming, oltre ad essere una raccolta di proposte, si rivela anche un modo per sondare la personalità del brand e per variare la prospettiva con cui si osservano i bisogni del target.Dopo aver accumulato una serie di spunti, diventa prioritario scegliere la proposta più solida, adatta a comunicare il valore del prodotto o del servizio in maniera efficace. Questa fase implica un'analisi attenta, perché si valutano il tono di voce, l'eventuale progetto visivo e ogni possibile canale didiffusione. Il concept creativo è l'anima della campagna, un nucleo di narrazione che incanala l'intera comunicazione su un binario a tutti gli effetti coerente.Una volta definita la direzione da seguire, entra in gioco la produzione vera e propria. Si organizzano sessioni fotografiche, riprese video, ma anche la progettazione grafica e la stesura di testi. Questo è il momento in cui le idee prendono forma e diventano concrete. Il team di progetto si assicura che tutti i materiali seguano la linea guida individuata, rispettando i valori emersi nel concept.Durante la pianificazione, si definiscono i canali di distribuzione più adatti, scegliendo tra social media, campagne display online, affissioni e media tradizionali, come televisione o radio. Ognuno di questi mezzi mette a disposizione modalità differenti di racconto e richiede formati ad hoc, per supportare la diffusione di un messaggio studiato nei dettagli, in grado di trovare il giusto pubblico.