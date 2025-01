Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

L’aumento delle condizioni di non autosufficienza, disabilità e cronicità stanno rendendo sempre più elevata l’esigenza di assistenza domiciliare in Italia.Naturalmente, si tratta di una condizione che interessa principalmente la popolazione anziana, come confermano anche recenti studi, tra cui l’Indagine 2024 di Italia Longeva, l’Associazione nazionale per l’invecchiamento e la longevità attiva del Ministero della Salute in collaborazione con la Regione Marche e l’INRCA-IRCCS di Ancona (l’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico dedicato all’anziano).Secondo il report, infatti, oltre 6 persone con demenza su 10 non trovano spazio all’interno delle strutture sociosanitarie, un numero destinato ad aumentare considerando che, nei prossimi 20 anni, si stima che gli over 65 a rischio di isolamento arriveranno a circa 6 milioni.

Come allestire una zona notte ottimale per la degenza domiciliare

Senza contare che, oltre alle varie forme di demenza, sono diverse altre le patologie croniche che possono affliggere gli anziani, così come anche persone di altre fasce d’età, rendendo necessario un periodo più o meno lungo di cure domiciliari.In queste circostanze, è necessario organizzare l’ambiente domestico seguendo una serie di accorgimenti che permettano di favorire un recupero ottimale, assicurandosi che il degente possa ricevere un’assistenza adeguata da parte dei suoi cari, dei caregiver o degli operatori socio-sanitari a domicilio, usufruendo al contempo di un livello di benessere ottimale.Per creare uno spazio sicuro, confortevole e accessibile è necessario allestire adeguatamente ogni ambiente della casa, tenendo conto delle esigenze specifiche dell’allettato, così come del tipo di cure di cui avrà bisogno.

Come preparare adeguatamente il bagno di casa per le cure domiciliari

Senza dubbio, in queste circostanze è importante guardare innanzitutto alla zona notte, trattandosi del luogo dove si trascorrerà la maggior parte del tempo. Per quanto riguarda nello specifico la vestizione e la protezione letto, per una degenza domiciliare ottimale una soluzione ideale è quella di ricorrere ad appositi prodotti tecnico sanitari, realizzati da brand specializzati come HIP, che mette a disposizione una proposta completa per l’uso domiciliare.Si tratta di soluzioni professionali che comprendono, per esempio, lenzuola inferiori che rimangono sempre tese e non fanno pieghe, lenzuola superiori morbide e soprattutto leggere riducendo la compressione dei piedi e la conseguente posizione equina del piede stesso. Ovviamente, è altrettanto importante assicurarsi che, oltre al letto, anche il resto della camera sia del tutto sicura e priva di rischi, rimuovendo ogni possibile pericolo dalla stanza, come eventuali ostacoli per la mobilità, e installando se necessario delle protezioni aggiuntive, tra cui tappetini antiscivolo o interruttori per le prese elettriche a cui collegare le attrezzature sanitarie.Allo stesso tempo, è consigliabile mantenere un’organizzazione impeccabile all’interno della stanza, per semplificare la vita quotidiana del degente e delle persone che si occupano della sua assistenza. Per esempio, è possibile valutare di inserire nell’ambiente cassetti e armadi etichettati dove riporre tutti gli strumenti necessari per la degenza domiciliare, in questo modo ogni persona troverà subito quello di cui ha bisogno senza perdere tempo o distogliere l’attenzione dal degente.Infine, è bene ricordare che anche un benessere termico ottimale contribuisce alla qualità della degenza. Il consiglio è quindi quello di installare all’interno della stanza un climatizzatore e un sistema per la ventilazione meccanica controllata per garantire un’adeguata ventilazione e una temperatura ideale dell'ambiente e coperte termoregolanti per una temperatura ideale anche all'interno del letto.Un altro ambiente da allestire con la massima attenzione per la degenza domiciliare è il bagno, che deve essere organizzato permettendo al degente di sentirsi a suo agio durante le attività quotidiane per l'igiene personale.In particolare, è importante che quest’area sia in grado di consentire l’accesso comodo della persona che assiste il degente e di eventuali attrezzature sanitarie, come per esempio deambulatori o sedie a rotelle.Bisogna inoltre valutare alcuni accorgimenti che migliorano la fruibilità del bagno, come l’installazione di corrimano, maniglie, sedili e altri tipi di supporti. Infine, è fondamentale assicurare la presenza di una doccia o di una vasca accessibile per minimizzare il rischio di incidenti nonché di una corretta illuminazione per ridurre il pericolo di cadute e agevolare la cura del degente.