Fimosi: cos’è, come riconoscerla e perché non va trascurata

Cos'è la fimosi?

Sintomi e segni a cui prestare attenzione

Quali sono i rischi se non viene trattata?

Diagnosi e trattamenti disponibili

L'importanza della prevenzione e dell'informazione

La fimosi è una condizione medica maschile che interessa il prepuzio, la parte di pelle che ricopre il glande del pene. Nonostante sia piuttosto diffusa, soprattutto nei bambini e negli adolescenti, molte persone ignorano i segnali che potrebbero indicarne la presenza, sottovalutandone i rischi e le possibili complicazioni.Per una panoramica più dettagliata su sintomi, diagnosi e opzioni terapeutiche, sono disponibili utili approfondimenti sulla fimosi scritti dagli urologi del Policlinico Tor Vergata.Ma vediamo insieme di cosa si tratta!La fimosi si verifica quando il prepuzio non riesce a retrarsi completamente sul glande. Può essere fisiologica o patologica. La fimosi fisiologica è comune nei neonati e nei bambini fino ai 3-5 anni di età, poiché il prepuzio non è ancora completamente separato dal glande. In questi casi, il problema tende a risolversi spontaneamente con la crescita.Al contrario, la fimosi patologica si manifesta in età più avanzata e può derivare da infezioni, infiammazioni croniche (come la balanite), traumi o da condizioni dermatologiche come il lichen sclerosus. In questi casi, il prepuzio si irrigidisce o si restringe al punto da impedire la retrazione, provocando disagio o dolore.I sintomi della fimosi possono variare a seconda della gravità della condizione.Alcuni dei segnali più comuni includono:-Difficoltà o impossibilità a retrarre il prepuzio-Dolore durante l'erezione o il rapporto sessuale-Rossore, gonfiore o secrezioni anomale dal prepuzio-Difficoltà a urinare, con flusso interrotto o debole-Infezioni ricorrenti (balanite o balanopostite)Riconoscere questi sintomi è fondamentale per intervenire in tempo e prevenire complicazioni.Ignorare la fimosi può portare a diverse conseguenze negative per la salute maschile. Una delle più gravi è la parafimosi, una condizione d'urgenza in cui il prepuzio retratto rimane bloccato dietro il glande, causando gonfiore e dolore intenso. In assenza di intervento tempestivo, può compromettere la circolazione del sangue al glande.Un'altra complicanza è l'aumento del rischio di infezioni locali e del tratto urinario. Inoltre, la fimosi cronica può rendere difficoltosa l'igiene intima, favorendo la proliferazione di batteri.Alcuni studi indicano anche una correlazione tra fimosi non trattata e un rischio aumentato di tumore del pene, sebbene raro.Dal punto di vista psicologico, la fimosi può generare ansia, imbarazzo e disagio, soprattutto durante l'adolescenza o nella vita sessuale adulta.La diagnosi della fimosi è generalmente semplice e si basa su un esame obiettivo effettuato dal medico di base o dall'urologo.In alcuni casi, possono essere richiesti esami aggiuntivi per escludere infezioni o patologie sottostanti.Per quanto riguarda il trattamento, le opzioni variano a seconda dell'età del paziente e della gravità del caso:-Trattamenti conservativi: creme a base di corticosteroidi possono favorire l'elasticità del prepuzio, soprattutto nei bambini.-Interventi chirurgici: la circoncisione (rimozione completa del prepuzio) o altre tecniche meno invasive come la preputioplastica possono risolvere il problema in modo definitivo.La scelta della terapia più adatta va sempre valutata insieme a uno specialista, considerando l'impatto funzionale ed emotivo sul paziente.Educare alla salute sessuale maschile è essenziale per prevenire condizioni come la fimosi. Genitori, educatori e operatori sanitari dovrebbero promuovere una corretta igiene intima sin dall'infanzia e sensibilizzare i ragazzi sui segnali da non sottovalutare.Inoltre, è fondamentale contrastare il tabù che ancora circonda questo tipo di problematiche: parlarne apertamente permette di affrontarle in modo consapevole e senza vergogna.