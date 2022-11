Fondotinta, cosmetico più usato dalle donne per il make up quotidiano

Chi punta a valorizzare il viso, coprire le imperfezioni, uniformare l’incarnato vanta un alleato d’eccellenza quale il fondotinta.Il cosmetico più utilizzato dalle donne per il make up quotidiano, è in grado di regalare una seconda pelle, garantendo un aspetto luminoso e sano. Valutando di utilizzare prodotti di qualità, come gli esclusivi fondotinta Lancome , è facile ottenere risultati straordinari e, soprattutto, soluzioni studiate per rispondere a ogni specifica esigenza della pelle. Si tratta di proposte più o meno coprenti, prodotti idratanti e no transfer.Disponibile in varie texture, il fondotinta si può declinare alle diverse epidermidi, considerando che chi ha una pelle secca può utilizzare una soluzione più liquida e cremosa, oppure avvalersi di un prodotto che garantisce un effetto opaco in caso la pelle risulti mista o visibilmente grassa.Il fondotinta ideale è quindi quello che:- risponde alle esigenze dell’epidermide. La pelle secca deve essere trattata con un prodotto idratante e illuminante con base cremosa e liquida. Per la pelle grassa meglio optare per una soluzione solida in polvere, priva di oli, mentre ci si prende cura di una pelle sensibile grazie a un fondotinta privo di sostanze irritanti e profumate;- valuta gli effetti. In caso di un viso lucido corretto utilizzare un fondotinta opacizzante, mentre una soluzione illuminante si adatta splendidamente a una pelle un po’ sottotono, e visibilmente stanca. Un prodotto idratante risponde alle esigenze della pelle secca, e uno liftante contribuisce a distendere le rughe.- considera il livello di copertura. Una soluzione più coprente è ideale in caso d’imperfezioni della pelle, o presenza di acne. Una pelle priva di grossi problemi, invece può essere trattata con un fondotinta a bassa coprenza, che è in grado d’illuminare il viso, regalando una sensazione assolutamente naturale alla pelle.



- prende in esame colore e sfumature. Nella scelta del fondotinta è basilare prendere in esame la tonalità del prodotto, cercando la nuance che meglio si avvicina al colore naturale della pelle e ai prodotti che si desidera inserire nel make up, quali ad esempio gli illuminanti e i blush, per un look capace di valorizzare l’ovale del viso.

La sfumatura del fondotinta in linea di massima deve essere scelta in una nuance sempre leggermente più chiara rispetto al colore naturale, tenendo in stretta considerazione anche il tono della pelle. Il tono della pelle si scopre osservando attentamente le vene sul polso. Laddove le vene sono blu-viola siamo in presenza di un tono freddo, che privilegia l’applicazione di un fondotinta sulle nuance del rosa. In caso di vene verdi il tono è caldo, e necessita dell’applicazione di un fondotinta arancione-giallo.



Le diverse tipologie di fondotinta



In commercio sono disponibili diverse tipologie di fondotinta, a scelta fra le soluzioni liquide, compatte in crema o in polvere, o minerali.

Chi desidera un risultato decisamente naturale può affidarsi con serenità alle soluzioni liquide. Privilegiando le proposte compatte, la texture in crema è ideale per le pelli secche, sensibili, con problemi di alterazione del colore, ma si rivela perfetta laddove si sceglie di utilizzarla per realizzare un make up particolarmente complesso. Il prodotto compatto in polvere sposa alla perfezione le pelli miste o grasse, ed è in grado di eliminare l’effetto lucido e assorbire il sebo in eccesso.

Se si desidera una soluzione naturale si può propendere per l’uso di un fondotinta minerale, a base di minerali estratti dal suolo e sottosuolo. Si adegua a ogni tipo di pelle, regalando a piene mani elasticità e luminosità.