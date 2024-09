Frullatore: come scegliere il migliore per la tua cucina

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Un valido frullatore, anzitutto, è un elettrodomestico con più funzioni. In una cucina ben fornita, occorre scegliere un ottimo frullatore multifunzione che possa svolgere più compiti e soddisfare ogni tua richiesta. Oggigiorno il miglior frullatore è, infatti, anche tritatutto ed estrattore di succo.Un estrattore di succo fa un lavoro diverso rispetto a un semplice frullatore perché le lame in metallo di un frullatore o di un tritatutto sminuzzano gli ingredienti che hai scelto per la tua ricetta.

Il frullatore fa ossidare gli alimenti che perdono sia il loro naturale colore brillante che il gustoso sapore. Non è tutto però perché il fatto più grave riguarda la perdita di sostanze nutritive come vitamine e sali minerali.

Un estrattore di succo, invece, ha un funzionamento completamente diverso. Non devi far altro che inserire gli ingredienti freschi che vengono spinti da una vite infinita verso il filtro che separa la polpa dal succo. Il risultato è quindi un succo brillante, gustoso e ricco di nutrienti che fanno bene al tuo organismo. La tecnica di estrazione a freddo ti permette di ottenere il massimo dai vegetali che dovrebbero costituire la maggior parte della tua alimentazione. Infatti, in una dieta sana bisognerebbe consumare almeno 5 porzioni di frutta e verdura al giorno.



Se fai fatica a seguire le raccomandazioni dell’OMS, portare nella tua cucina un nuovo estrattore di succo, ti aiuta a raggiungere questo importante obiettivo per la tua salute.

Tra le funzioni più pratiche in un frullatore c’è il tritatutto. Spesso frullatore e tritatutto vengono usati come se fossero dei sinonimi quando invece compiono due azioni ben diverse. Il frullatore agisce su elementi liquidi mentre il tritatutto è pensato per lavorare ingredienti semisolidi o solidi, come può esser il ghiaccio ad esempio.

Grande potenza

Tornando però a parlare in modo stretto del frullatore, uno degli aspetti principali da prendere in esame durante la scelta riguarda la potenza del motore. Se vuoi un frullatore performante, controlla la sua potenza che dovrebbe garantirti un lavoro continuo per diversi minuti.

Facilità di pulizia

Spesso succede che quando scegli i piccoli elettrodomestici per la tua cucina, ti concentri su fattori quali il design e le funzioni dimenticandoti di praticità e facilità di pulizia. Non farti distrarre da mirabolanti e incredibili capacità di un frullatore che, per essere valido, deve anche essere facile da pulire. I pezzi dell’estrattore di succo e frullatore si devono smontare facilmente senza rischio di ferirti o romperli. Il massimo sarebbe inserirli direttamente in lavastoviglie, agevolando e velocizzando la tua colazione al mattino.