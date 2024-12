Gestione delle infestazioni in cucine industriali e ristoranti: come mantenere la conformità HACCP

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La normativa HACCP

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) . Tra gli obblighi previsti da questa normativa, ha particolare importanza la lotta agli insetti e alle creature infestanti.La normativa HACCP è disciplinata dal Regolamento CE 852/2004 , che stabilisce, per l’appunto, i requisiti igienico-sanitari che le imprese alimentari devono necessariamente rispettare e impone agli OSA di adottare un approccio integrato per prevenire e gestire le infestazioni.Per capire meglio cosa prevede il regolamento abbiamo chiesto a Ecofam, esperti di disinfestazione per industrie alimentari di spiegarci quali sono le misure specifiche da adottare in caso di infestazione.

La strategia da attuare contro gli infestanti, secondo la normativa, deve suddividersi in 3 fasi:

1. Prevenzione

2. Monitoraggio

3. Intervento



Prevenzione

Rappresenta il primo passo per evitare la presenza di infestanti e consiste nel mantenere gli ambienti puliti e sicuri quindi inaccessibili o poco attrattivi per gli infestanti. Le azioni preventive includono:

Pulizia regolare e approfondita di superfici, attrezzature e aree di stoccaggio

Corretta gestione e smaltimento dei rifiuti

Manutenzione frequente di crepe, fori e altre potenziali vie d’ingresso

Corretta e sicura conservazione degli alimenti

Monitoraggio

É la fase cruciale per rilevare tempestivamente la presenza di infestanti e intervenire prima che il problema diventi grave. Questa fase prevede:

Controlli e ispezioni regolari sia degli ambienti che delle attrezzature

Installazione di dispositivi di controllo come trappole o esche

Documentazione di eventuali segnali di infestazione come escrementi, danni strutturali o avvistamenti diretti



Intervento

Una volta aver individuato la presenza di infestanti, occorre intervenire tempestivamente per impedire il problema e impedire che si ripresenti.



Questa fase include:

Disinfestazioni professionali: esecuzione di interventi mirati da parte di esperti, utilizzando prodotti certificati e sicuri

Ripristino delle condizioni ottimali: pulizia e sanificazione degli ambienti dopo l’intervento

Analisi delle cause per individuare e correggere le situazioni che hanno favorito l’infestazione

L’intervento, se ben pianificato e integrato con le altre due fasi, garantisce non solo la risoluzione del problema, ma anche la prevenzione di future infestazioni.





Formazione e controlli: altri elementi chiave per garantire la conformità HACCP

Formazione obbligatoria del personaleIl personale deve essere adeguatamente formato sui principi dell’HACCP e sulle buone pratiche di igiene per prevenire contaminazioni alimentari. La formazione deve includere:Tecniche di prevenzione e gestione degli infestanti.Sensibilizzazione sull’importanza di segnalare tempestivamente eventuali anomalie.Controlli ufficiali e sanzioniLe autorità sanitarie locali effettuano ispezioni periodiche per verificare il rispetto delle normative HACCP. In caso di irregolarità, come la presenza di infestanti o l’assenza di un sistema di autocontrollo documentato, l’OSA può incorrere in:Sanzioni amministrative.Sospensione o chiusura temporanea dell’attività.Nei casi più gravi, la revoca definitiva dell’autorizzazione sanitaria.La normativa HACCP, attraverso il Regolamento CE 852/2004, pone un’enfasi cruciale sulla prevenzione e gestione delle infestazioni. Seguire questi principi non è solo un obbligo legale, ma anche un elemento essenziale per garantire la sicurezza alimentare, proteggere i consumatori e preservare la reputazione delle attività del settore alimentare.