Abbiamo intervistato Beltrando ed oltre alle sue attività, ci ha colpito molto la sua visione sul futuro del mercato dei capitali, ci racconta.Il mondo del mercato dei capitali si sta evolvendo e sta diventando sempre più veloce grazie alle nuove tecnologie e all’economia digitale, dall’altro lato startup e pmi oggi hanno molteplici opportunità, con una grossa presenza di imprenditori italiani, da sempre affascinati e attirati dal modello di business internazionale, per raccogliere capitali tramite investitori di tutto il mondo.Questo schema economico globale permette agli investitori di accedere molto più facilmente al mercato anche per mezzo di operazioni sulle piazze finanziarie.Dubai in questo scenario è strategica per accedere a mercati internazionali.Da quando abbiamo aperto rapporti in b2b, il nostro volume affari è aumentato drasticamente, abbiamo la possibilità di attingere a risorse, asset e collegamenti con imprese che al momento in Europa non possiamo ancora avere. Per il momento sarà un punto strategico in cui opereremo.