Gruppo More, dalla agenzia immobiliare alla consulenza alle imprese di costruzione

Tre agenzie storiche e circa trenta professionisti che lavorano insieme in maniera coordinata e sinergica, per garantire il miglior servizio possibile: questa è l’idea che sta alla base del Gruppo More. Immobiliare Medaglie d'Oro, Bagatti Studio Immobiliare ed Edil Moreali hanno unito le forze in una realtà in grado di operare a 360 gradi.

Al di là della classica attività di agenzia immobiliare, il gruppo guidato da Maurizio Corica, Enrico Gollini e Cristiano Fella, offre infatti anche una attività di consulenza mirata alla società di costruzione. L'obiettivo è quello di guidare l'imprenditore che vuole investire nell'immobiliare all'interno del mondo delle nuove costruzioni. Si parte col cercare il lotto di terreno edificabile, si studia il progetto, si portano avanti le pratiche edilizie e si strutturano le proposte commerciali. Si parte quindi dalla commercializzazione e si conclude con la vendita degli immobili. Un servizio a 360 gradi dunque che prevede la gestione in maniera totale della vendita dei complessi immobiliari, dalla campagna pubblicitaria, alla vendita, all’assistenza del cliente sia in fase di acquisto sia in fase di scelta dei materiali durante la realizzazione dell’immobile, alle visite in cantiere, alla redazione di proposte di acquisto e preliminari di vendita, sino alla consegna dell’immobile e alla stipula notarile.

Anche il Gruppo More rientra tra gli sponsor che hanno deciso di sostenere l'attività sportiva e sociale del Cittadella Vis Modena.