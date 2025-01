Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Porrini Group è un'azienda specializzata nell'offrire servizi personalizzati nel settore della logistica e del trasporto. Fondata nel 1991, l'azienda si distingue per il suo approccio su misura, accompagnando i clienti verso soluzioni ottimali con il motto 'Step by step quickly in the right direction', un principio cardine condiviso dall'intero management.La divisione Logistica del gruppo si avvale di una Business Unit composta da giovani e motivati ingegneri logistici, che progettano soluzioni innovative a supporto della Supply Chain sia in entrata che in uscita. Un elemento distintivo di Porrini Group è l'architettura ICT, sviluppata internamente per rispondere alle esigenze sempre più dinamiche del settore del trasporto, garantendo ai clienti servizi caratterizzati da tracciabilità, geo-localizzazione, flessibilità, rapidità, trasparenza e qualità.La passione, la professionalità e l'attenzione alla qualità del servizio sono i tratti distintivi che hanno reso il Gruppo Porrini un punto di riferimento nel settore dei Trasporti.