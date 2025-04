Guida ai punti caldi del corpo per aumentare la persistenza del tuo profumo

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Indossare un profumo è sempre un’esperienza olfattiva che conquista appassionati e meno appassionati. Anche chi non ha l’abitudine di indossare il profumo per tutto il giorno, e magari lo riserva solamente alle occasioni serali o a quelle più speciali, trova gradevole la sensazione di annusare un buon profumo.

Quando quel profumo di cui si va tanto orgogliosi, però, svanisce in breve tempo, dispiace a tutti. Non solo perché si riduce il tempo in cui si è avvolti dall’abbraccio olfattivo, ma anche perché bisogna portarsi dietro il profumo se si passano molte ore fuori casa per spruzzarlo più volte nel corso della giornata, riducendo la durata della boccetta e aumentando la frequenza di acquisto.

Ovviamente, esiste una soluzione alla questione della persistenza dei profumi, che può essere prolungata se applicati nei punti giusti del corpo.

Dove spruzzare il profumo per aumentare intensità e persistenza

Anche per compiere un’azione apparentemente così semplice come quella di spruzzare un profumo, è importante dedicarle la giusta attenzione per imparare a farlo nel modo corretto. Ogni fragranza, infatti, deve essere distribuita nel modo più efficace, in modo da durare più a lungo sulla pelle.Alcune zone del corpo, infatti, rappresentano i cosiddetti punti caldi, e cioè quei punti in cui è preferibile spruzzare la fragranza. In questi hot spot, le note aromatiche vengono rilasciate in maniera graduale e si diffondono piano piano, avvolgendo la persona in un’aura profumata che persiste per molte più ore.Le parti calde del corpo in cui vaporizzare il profumo sono quelle dove pulsa maggiormente il sangue, quelle dove “batte il cuore”, come si suol dire. Si tratta delle zone venose del corpo, che diventano perfette per esaltare l’essenza aromatica.

Spruzzare il profumo sui polsi

Spruzzare il profumo su collo e décolleté

Spruzzare il profumo dietro le orecchie

Spruzzare il profumo dietro le ginocchia

Da sempre, infatti, il profumo si spruzza sul collo e sui polsi, luoghi in cui le vene sono molto evidenti ed è possibile sentire al tatto le pulsazioni del sangue. Ma ce ne sono anche altri.I polsi sono molto vicini alle arterie, dunque sono una delle zone più ideali su cui spruzzare il profumo e prolungarne la durata e l’intensità. In questa zona basta applicare al mattino un piccolo quantitativo di profumo per avere un piacevole effetto duraturo. Attenzione a non esagerare, tra l’altro, altrimenti si rischia di avere un effetto troppo invadente che può risultare fastidioso.Nel corso della giornata, il movimento naturale delle braccia contribuirà a far diffondere la fragranza garantendone anche la lunga durata. La diffusione della fragranza avviene in maniera armoniosa e permette di godere di un’esperienza sensoriale completa e intensa. Anche le pieghe dei gomiti sono un valido punto chiave del corpo in cui la pressione sanguigna è più forte.Un altro dettaglio a cui bisogna prestare attenzione quando si spruzza il profumo sui polsi è quello di non strofinarli tra loro. In moltissimi lo fanno subito dopo l’applicazione, credendo erroneamente di espandere meglio la fragranza sulla pelle. In realtà, questo sfregamento causa un’alterazione delle note olfattive, le “rompe” e le slega tra loro. Le note di testa sono le prime che vengono disperse, mentre quelle di cuore e quelle di fondo si mischiano producendo una confusione olfattiva che danneggia l’intensità e la persistenza delle singole note.Soprattutto nella composizione dei profumi arabi, ad esempio, le tre note sono ben distinte e fondamentali per la creazione di fragranze dalla lunga persistenza. Questa categoria di profumi molto amati possiede tutte le caratteristiche che ne garantiscono la persistenza, merito della miscelazione armoniosa delle note olfattive e della qualità degli ingredienti che le compongono. Ma… profumi arabi: dove comprarli? Nelle migliori profumerie online vengono suddivisi per famiglie olfattive, dunque scegliere quello perfetto sarà comodo, semplice e conveniente anche senza prima annusarlo.Un altro punto caldo del corpo che amplifica la persistenza dei profumi è quello del collo, inclusa la zona décolleté. Queste sono tra i punti più ricettivi della pelle, perché lì si trova una maggiore concentrazione di ghiandole sebacee. Pertanto, spruzzare il profumo preferito in questa zona favorisce il rilascio graduale, in maniera morbida e sensuale, dell’essenza. Applicando il profumo poco sotto la base del collo, spruzzando con delicatezza, la fragranza si diffonderà dolcemente anche sul décolleté.Anche la zona della base del collo è una delle più tradizionalmente utilizzate per l’applicazione dei profumi, ed anche in questo caso vale la regola del non esagerare con la quantità. Anche perché potrebbe capitare che la persona che lo indossa, essendosi magari abituata alla fragranza, potrebbe non avvertire immediatamente la sua intensità e spruzzarne ancora. Ma le persone con cui si entra a contatto, o semplicemente che passano accanto, entrano in pieno nella scia aromatica e la percepiscono alla perfezione.Un altro modo migliore per indossare il profumo è applicarlo dietro i lobi delle orecchie. Anche in questa parte del corpo, inclusa la nuca, avvengono molte pulsazioni che in primis trattengono gli aromi, ma poi aiutano la diffusione e la persistenza delle fragranze. Il calore emanato dal corpo e la vicinanza delle ghiandole sebacee del viso, infatti, aiuta la fragranza a distribuirsi con più intensità ed a stimolare il desiderio di chi la percepisce.Il prossimo punto caldo del corpo su cui è possibile spruzzare il profumo per prolungarne la permanenza potrebbe risultare insolito, eppure diventa particolarmente efficace allo scopo. Si tratta del retro delle ginocchia, una zona che trattiene la fragranza per via del calore che viene sprigionato e della maggiore concentrazione di vasi sanguigni. Lo stesso effetto si ottiene se applicato sulle caviglie.Questi punti caldi permettono al profumo che tanto si ama di essere percepito di più, di durare più a lungo, di lasciare il segno trasmettendo emozioni ed amplificando sensualità e personalità. Ogni fragranza ha molto da raccontare della persona che la indossa e sa come farlo. Non resta, dunque, che spruzzarla nel modo giusto per renderla più persistente senza diventare fastidiosa.