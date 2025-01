Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Parti da un decluttering generale: ritagliati uno spazio dedicato a fare una lista degli oggetti utili

La vita quotidiana, fra impegni vari e routine, lascia poco spazio per organizzare al meglio quella domestica.Le nostre case sono infatti spesso lasciate indietro, diventando cumuli di caos e disordine.Ma come riorganizzare al meglio un’abitazione? Che si tratti di un piccolo appartamento del centro cittadino o di una grande casa indipendente, in questa guida pratica, troverai suggerimenti per semplificare e ottimizzare la tua vita domestica, creando un ambiente più ordinato, funzionale e accogliente.Sempre più spesso sentiamo parlare di decluttering, pratica di riordino sistematica che permette di tagliare il superfluo e riportare ordine nella tua abitazione.

Un decluttering può essere però faticoso, specie se hai poco tempo a disposizione e resta solo il week end, per questo non può essere affrontato tutto in una volta. Un decluttering generale, specialmente per chi possiede tanto spazio in casa e tanto da sistemare, non è fattibile per chi lavora full time durante la settimana.Questo è però importantissimo ed è il punto di partenza per liberarsi da oggetti inutili, che ci si porta dietro da troppo tempo; per questo, crearsi un ritaglio a fine giornata, anche solo di 30 minuti, o nei week end, di qualche ora, può essere sufficiente a cambiare drasticamente l’aspetto di una casa caotica.

La digitalizzazione degli aspetti domestici come ausilio al decluttering: tieni sempre tutto sotto controllo con le giuste app

Bisogna tenere a mente, che il decluttering non deve solo necessariamente riguardare gli oggetti contenuti all’interno dei mobili, ma può riguardare i mobili e gli arredi stessi, per fare spazio e dar nuova luce alla tua agli ambienti.Potresti ad esempio aver necessità di buttar via mobilio obsoleto, poiché poco valorizzato in quello stesso angolo della camera da troppo tempo e a tal proposito, nel portale sgombero appartamenti Milano , puoi trovare delle informazioni su costi e modalità per chi vive a Milano e zone limitrofe.Ancora, puoi scegliere di dar nuova vita a mobili scrostati o arrugginiti, con un tocco creativo di vernice: oggi esistono tantissime soluzioni pratiche che in brevissimo tempo ti permettono di trasformare un vecchio arredo, in un arredo accattivante e nuovo di zecca.Alla luce di ciò, come iniziare però a fare un decluttering dal lato pratico? Ecco qualche consiglio:Fai un inventario: valuta gli oggetti in ogni stanza e decidi cosa tenere, donare, eliminare, o riciclare. Ricorda che lo scopo di un decluttering ben fatto è quello di valorizzare oggetti esistenti o gettar via oggetti inutili, ma senza sprechi.Applica la regola dei sei mesi: se non hai usato un oggetto negli ultimi sei mesi, probabilmente non ne hai davvero bisogno. Questa è la regola discriminante per scegliere cosa tenere e cosa no.Organizza gli oggetti dentro i mobili e nei cassetti per categoria: a tal proposito può essere molto utile dotarsi di Organizer.Pianifica eventuali restyling poco per volta: una volta che avrai riordinato e tolto il superfluo, potresti accorgerti di aver bisogno di cambiare la disposizione degli arredi, ridipingere una parete o aggiungere una lampada. Questi piccoli lavori di restyling possono essere fatti con una pianificazione attenta e non tutti assieme. In questo modo vedrai la tua casa prendere forma piano piano e tornare al suo splendore, ma senza stressarti!Vi è un altro aspetto che non abbiamo menzionato, che può diventare un pratico ausilio al decluttering degli oggetti. Questo è inerente più che altro alla gestione della vita domestica, come quella legata alle utenze e agli impegni dei familiari.Soprattutto quando si riordinano cassetti, sempre pieni di carta e documenti, sappi che un valido aiuto, ti può venire incontro dalle app e dalla tecnologia.Digitalizza il più possibile: utilizza le app dei fornitori di luce e gas ed evita l’accumulo di bollette cartacee, dando anche una mano all’ambiente. (Ricorda poi che alcuni operatori aggiungono un costo addizionale per l’invio della fattura cartacea!).Ancora, puoi sfruttare gli archivi digitali (“cloud”) per semplificare la gestione di documenti vari, foto e referti medici.In questo modo li avrai sempre a disposizione sui tuoi device e non dovrai impazzire a cercarli nei cassetti! Oggi, con pochi semplici gesti, grazie agli smartphone, puoi scannerizzare qualsiasi tipo di documento.Infine, utilizza i promemoria digitali (es. “Google Calendar”) per gestire gli impegni di tutta la famiglia, restando così connessi e aggiornati sugli spostamenti di tutti e senza stress inutili!