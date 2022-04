Hotel in Val Venosta, come sceglierlo: comfort, servizi e percorsi escursionistici

Un hotel in Val Venosta che soddisfi appieno le esigenze del viaggiatore singolo o con famiglia non è difficile da trovare. Il paesaggio incontaminato regala degli scenari imperdibili e altrettanta qualità nei servizi alberghieri offerti.In pratica, una volta che raggiungerai questo piccolo angolo di Paradiso sarai sicuro che tutti i tuoi affanni e i tuoi problemi si metteranno da parte per lasciare spazio al relax e al divertimento. Ma se vuoi che tutto questo sia garantito e se vuoi essere coccolato durante il soggiorno ma anche nella scelta delle escursioni allora l’hotel giusto è il Dolce Vita Hotel Jagdhof Grazie ai servizi offerti dall’hotel potrai rilassarsi alle terme, in sauna o nuotare nella confortevole piscina oppure sprigionare le tue energie in escursioni adrenaliniche o in allenamenti misurati. Lo staff è pronto a soddisfare ogni più piccola richiesta affinché le vacanze diventino indimenticabili e aprano la possibilità a eventuali ritorni.L’area benessere dell’hotel Val Venosta Jagdhof comprende uno spazio interno e il giardino esterno. Al quinto piano della struttura si trova il Roof Top Sky Spa, un angolo dedicato alla sauna (sono ben sei le saune presenti nella struttura) da cui si può ammirare il magnifico paesaggio circostante.Dopo la sauna non possiamo rinunciare alla vasca idromassaggio infinity o una breve pausa di riscaldamento nei pressi del camino per poi dirigerci finalmente a fare una nuotata nelle piscine interne o esterne, dipende dalla stagione in cui soggiorniamo. E concludere la nostra attività fisica con una lezione di yoga Infine, possiamo lasciarci cullare nell’area beauty per fare dei trattamenti di bellezza specifici o un massaggio decontratturante così da raggiungere il relax assoluto. Dato il programma impegnativo non ci rimane che consumare il nostro pasto gourmet presso il ristorante della struttura.Potremo così assaggiare specialità alpine o prelibatezze mediterranee condite da qualche bicchiere di vino selezionato, ma se siamo vegani o vegetariani non dobbiamo preoccuparci perché lo staff della cucina ha pensato a soddisfare anche le nostre esigenze.Se le vacanze per noi sono sinonimo di attività all’aperto durante il soggiorno nel nostro Hotel Val Venosta Jagdhof non rimarremo delusi. In Val Venosta possiamo dedicarci all’alpinismo, alle escursioni a piedi o in bici e alla scoperta di borghi, castelli e altre attrazioni.Il simbolo della Val Venosta è il lago di Resia dalle cui acque affiora il campanile della chiesa che raccoglieva la comunità di Curon. Purtroppo, il villaggio fu sommerso con la costruzione della diga durante la Seconda Guerra Mondiale ma quando si abbassa il livello dell’acqua torna a salutare i suoi concittadini. Si può accedere a un percorso ad anello che attraversa boschi, strade sterrate e stretti sentieri lungo i bordi del lago.Un altro percorso a piedi molto gettonato è quello delle rogge che attraversa tutta la valle e il sentiero si snoda in stretti canali acquiferi. Il sentiero delle rogge è percorribile nelle stagioni secche ma è meglio evitare di attraversarlo se la stagione è funestata da temporali o acquazzoni.Ami la bici? La Val Venosta ha preparato numerose piste ciclabili tra cui la più famosa è quella lungo il corso del fiume Adige che nasce proprio qui. La strada è adatta a sportivi ma anche a famiglie e raggiunge una lunghezza di circa 80 chilometri.Per gli amanti di storia e cultura consiglio la visita a Glorenza: entrata a far parte del circuito dei borghi più belli d’Italia grazie alla sua cinta muraria che racchiude l’intera comunità. Perdersi nei vicoletti per ammirare gli edifici e le chiese sarà un’attività che risveglierà il vostro spirito artistico.Castel Coira offre una vista panoramica stupefacente sulla valle e se la visita sarà accompagnata da una guida turistica diventerà ancora più magica e sarà apprezzata anche dai più piccoli.L’offerta turistica della Val Venosta non termina qui ma se ti svelo in anticipo tutte le sue bellezze svanirà l’effetto sorpresa. Quello che vogliono i cittadini della Val Venosta e sentirti pronunciare quel fatidico “Wow” che indica il tuo massimo grado di apprezzamento. Ciò che preme all’hotel Val Venosta Jagdhof,invece, è sapere che la tua prima vacanza in Val Venosta non sarà l’ultima ma che sceglierai di tornare ogni anno qui per portare i tuoi saluti.