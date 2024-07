Il 2024 è l’anno del fotovoltaico. Ecco quali sono gli incentivi

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Le iniziative in merito sono numerose, anche a livello normativo, cercando di spostare l’asticella sempre più verso un mondo totalmente ecologico e attento all’ambiente. In questo contesto, il 2024 è stato un anno importante per il fotovoltaico.Gli sviluppi in merito sono molti, soprattutto in relazione agli incentivi e ai bonus ristrutturazioni. Acrobatica, un tempo EdiliziAcrobatica, è un’azienda leader nel settore edilizio che ha fatto del fotovoltaico uno dei suoi punti cardine.Il suo approccio si caratterizza nell’esecuzione di interventi rapidi e sicuri, dalla ristrutturazione alla messa in sicurezza, fino all'imbiancatura, mantenendo alti standard di eccellenza e sostenibilità.

Ciò che la distingue da altre realtà è l’uso della doppia fune di sicurezza, rendendo i lavori più veloci, facili e soprattutto meno invasivi.

Acrobatica Fotovoltaico, in particolare, è il suo braccio specializzato nell'installazione di impianti solari e si distingue per trent'anni di esperienza nel settore e un impegno costante verso la qualità e l'affidabilità.

Operando come figura chiave in cantiere, Acrobatica Fotovoltaico gestisce ogni aspetto dell'installazione, inclusa la manodopera interna, garantendo un servizio completo dal primo all'ultimo passo del processo.

Il fotovoltaico in crescita: la chiave della transizione energetica nel 2024

Si parla sempre più di fotovoltaico e il 2024 ha portato grandissime novità all’interno della categoria. Sono infatti attivi alcuni grossi incentivi, come il 'Bonus Fotovoltaico 2024: Reddito Energetico': un fondo nazionale di 200 milioni di euro per agevolare famiglie in difficoltà economica nella realizzazione di impianti fotovoltaici per l'autoconsumo.



In aggiunta, il 'Superbonus 70%' è un’ulteriore agevolazione significativa per i condomini e le unità immobiliari, in quanto offre agevolazioni sulle spese per l'installazione di impianti solari fotovoltaici collegati alla rete elettrica.

Si tratta di una misura che supporta la riqualificazione energetica degli edifici e promuove l'integrazione di sistemi di accumulo energetico, incrementando l'efficienza e la sostenibilità dell'intero complesso abitativo.

Altrettanto rilevante è il 'Bonus Ristrutturazione 50%', che consente una detrazione fiscale del 50% per le spese sostenute per interventi di ristrutturazione, inclusa l'installazione di pannelli fotovoltaici con sistemi di accumulo.

Infine, il panorama legislativo si arricchisce ulteriormente con il Decreto CER, che introduce un contributo a fondo perduto del 40% per le comunità che adottano impianti rinnovabili, promuovendo la creazione di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) su tutto il territorio nazionale.

Acrobatica per il fotovoltaico: quali sono i servizi offerti

I servizi offerti da Acrobatica in merito al fotovoltaico sono numerosi e progettati per soddisfare le esigenze specifiche di case indipendenti, appartamenti in condominio e edifici residenziali.

Ogni progetto inizia con uno studio di fattibilità dettagliato e un sopralluogo accurato della copertura da parte degli esperti dell’azienda, assicurando una pianificazione precisa e su misura per ogni cliente.

All’interno dell’offerta viene poi inserita l'installazione di pannelli fotovoltaici ad alta efficienza e inverter ibridi avanzati, oltre che opzioni aggiuntive come batterie di accumulo per ottimizzare l'utilizzo dell'energia prodotta e ottimizzatori che assicurano il corretto funzionamento dell'impianto.

Per i proprietari di appartamenti in condominio, l’azienda propone soluzioni flessibili che consentono l'installazione di impianti fotovoltaici su parti comuni dell'edificio o su unità immobiliari singole, promuovendo l'autosufficienza energetica a livello individuale.

Infine, è notevole il supporto offerto a ciascun cliente in ogni fase del processo: dal primo contatto fino alla manutenzione continua degli impianti, inclusa la pulizia dei pannelli per massimizzare l'efficienza energetica nel tempo, Acrobatica è a disposizione di ogni necessità.

In sintesi: quali le novità fotovoltaico del 2024

Il 2024 è stato l’anno della sostenibilità, in particolare grazie agli incentivi e gli ecobonus per le ristrutturazioni e l'installazione di impianti fotovoltaici. Le agevolazioni si sono concentrate molto quindi sul favorire l'adozione di soluzioni energetiche sostenibili e innovative.

Dai bonus dedicati alle famiglie e ai condomini, alla crescente disponibilità di tecnologie avanzate come batterie di accumulo e inverter ibridi, le opzioni per ridurre le bollette energetiche, fare del bene all’ambiente e migliorare l'efficienza abitativa sono oggi più accessibili che mai.

Acrobatica è leader nel settore, con un braccio dell’azienda specializzata proprio nel fotovoltaico, e si impegna a guidare i suoi clienti attraverso questo percorso, offrendo consulenza specializzata, installazioni di qualità e un supporto continuo post-vendita. Se desideri avere maggiori informazioni in merito, è possibile contattare l’azienda attraverso i contatti presenti sul loro sito web.