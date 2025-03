Il sonno del bambino: un approccio rispettoso e moderno

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il sonno infantile ha sempre rappresentato una delle sfide più complesse per i neogenitori.

Non bisogna sottovalutare il fatto che un bambino che dorme bene significa quasi in automatico genitori riposati e un ambiente familiare sereno. L’opposto, purtroppo, è altrettanto vero: se un bambino non dorme bene, può trascinare la famiglia intera in una spirale di malessere e nervosismo.

Tuttavia, le informazioni contrastanti che circolano su questo tema possono generare confusione e ansia, specialmente nei neogenitori.



Perché è importante un  approccio rispettoso

'Il sonno non è un'abilità che si può insegnare, ma un processo biologico che si può facilitare', spiega Claudia Denti, fondatrice di Genitore Informato

Un fenomeno in crescita

Questa visione si contrappone a metodi popolari, ma obsolet,i basati sul lasciar piangere il bambino fino allo sfinimento, pratica che ignora completamente l’influenza del cortisolo sulla qualità del sonno sulla fisiologia umana e il funzionamento del bambino.Dopotutto è abbastanza chiaro che, quando un bambino così piccolo piange, sta semplicemente comunicando un bisogno nell’unico modo che conosce.Ignorare sistematicamente questo segnale non solo non 'insegna a dormire', ma può compromettere il senso di sicurezza e la fiducia nei genitori o nelle persone che si prendono cura del bambino.Negli ultimi anni abbiamo assistito a un aumento esponenziale di professionisti e figure improvvisate che provano a proporre soluzioni rapide (e spesso inutili e inutilmente costose) per il sonno infantile.'Molti di questi approcci non considerano l'unicità di ogni bambino e famiglia', sottolinea Denti.

Cosa dice la scienza

Come si riconosce un approccio rispettoso?

Verso un futuro di maggiore consapevolezza

'Spesso si basano su teorie e metodi superati che non tengono conto delle recenti scoperte in ambito neuroscientifico e di come funziona il sonno del bambino e dell’adulto”.Il progetto di Sonno Felice è nato proprio come risposta a questa problematica, proponendo un metodo che rispetta i tempi del bambino e della famiglia, mentre supporta i genitori in un percorso personalizzato.I numeri parlano chiaro: oltre 15.000 famiglie hanno trovato beneficio da un approccio rispettoso al sonno infantile.Numerosi studi condotti negli ultimi decenni hanno evidenziato come il sonno infantile sia influenzato da molteplici fattori: temperamento, sviluppo neurologico, ambiente familiare e cultura di appartenenza.Le neuroscienze hanno dimostrato che il cervello infantile non è equipaggiato per autoregolarsi in ogni cosa nei primi anni di vita. La corteccia prefrontale, responsabile dell'autoregolazione, specialmente quella emotiva, si sviluppa completamente solo nell'adolescenza.Questo spiega perché i bambini hanno bisogno di co-regolazione da parte degli adulti.Per capire se si ha davanti qualcuno sufficientemente preparato, bisogna capire che un professionista qualificato del sonno infantile non dovrebbe:● Proporre metodi standardizzati, ma personalizzare in qualche modo l'intervento● Promettere risultati immediati o miracolosi, ma rassicurare mantenendo una certa dose di realismo● Ignorare il contesto familiare e culturale della famiglia da supportare● Suggerire di ignorare il pianto del bambino o proporre metodi che comportino un abbandono graduale del neonatoQueste sono tutte red flag che dovrebbero aiutarci a valutare la competenza di chi abbiamo davanti.La crescente attenzione verso approcci rispettosi (e funzionanti) sta cambiando il panorama dell'assistenza alle famiglie.'Il nostro obiettivo non è solo aiutare i genitori a gestire il sonno dei loro bambini, ma anche diffondere una cultura del rispetto dell'infanzia', conclude Denti.In un'epoca in cui la genitorialità è spesso vissuta con ansia da prestazione (o con ansia e basta), ricordare che ogni bambino ha il suo ritmo di sviluppo può essere liberatorio.Il sonno, come altri aspetti della crescita, non è una competizione ma un processo naturale che fiorisce in un ambiente di accettazione e comprensione.I genitori che desiderano approfondire questo approccio possono trovare risorse affidabili basate sulle più recenti evidenze scientifiche, evitando così di affidarsi a metodi potenzialmente dannosi proposti da chi non possiede adeguate competenze in ambito infantile.