Vendere un profumo online è, per definizione, una delle sfide più complesse del marketing contemporaneo. Manca il senso principale: l'olfatto. Come si può trasmettere la complessità di una fragranza artistica, l'evocazione di un ricordo o la consistenza di un'emozione attraverso lo schermo freddo di uno smartphone? La risposta non risiede nella semplice pubblicità, ma in una ristrutturazione profonda del linguaggio visivo e narrativo del brand.Un caso studio recente che sta facendo scuola nel settore è quello di Profumum Roma, storica maison di profumeria artistica italiana. Nel 2025, grazie a una visione strategica che ha saputo fondere tradizione e tecnologie immersive, il brand ha registrato risultati record, segnando un +107% di traffico da social organico e dimostrando che il 'Made in Italy' può dominare anche le piattaforme più moderne come TikTok.
La rivoluzione visiva: dalla fotografia alla CGI
Il primo pilastro di questa trasformazione è stato il coraggio di abbandonare i codici visivi tradizionali. In un settore dominato dalla fotografia statica di flaconi, la nuova strategia ha puntato tutto sulla modellazione 3D e sulla CGI (Computer-Generated Imagery).L'obiettivo era elevare la percezione del brand, trasformando ogni boccetta in un'opera d'arte digitale inserita in contesti onirici e iper-realistici.
Questa scelta, guidata da principi di neuromarketing, ha permesso di evocare sensazioni tattili e visive che suppliscono alla mancanza dell'olfatto. Le nuove campagne visive per fragranze iconiche e per il lancio di novità come 'Auriga' hanno creato un'identità così forte da generare un aumento del 61,2% del traffico diretto al sito. Questo dato è cruciale: significa che gli utenti non 'incappavano' nel brand per caso, ma lo cercavano attivamente, sedotti da un'estetica curata nei minimi dettagli.
TikTok e il Visual Storytelling: 2,9 Milioni di visualizzazioni
Uno dei pregiudizi più radicati è che TikTok non sia adatto ai brand di lusso storici. Il caso Profumum Roma ha ribaltato questo paradigma. Invece di inseguire trend effimeri o balletti, è stato costruito un piano editoriale basato sul Visual Storytelling emozionale.I video hanno evocato ricordi, sensazioni e atmosfere (il profumo del grano, la luce dell'estate italiana, la nostalgia dell'infanzia), allineandosi perfettamente con le note olfattive dei prodotti. I risultati sono stati immediati: il canale, partito da zero, ha generato oltre 2,9 milioni di visualizzazioni video (dato relativo alla campagna Visual) e raccolto migliaia di interazioni organiche.
La community ha risposto con entusiasmo, dimostrando che c'è un enorme spazio per la cultura e l'eccellenza anche sulle piattaforme della Gen Z, se il linguaggio è quello giusto.
Tabella: I KPI della Strategia Digitale (Report 2025)
Per comprendere l'impatto concreto di questa operazione di rebranding digitale, ecco una sintesi dei principali indicatori di performance registrati nel report annuale
L'importanza di una regia strategica qualificata
Risultati di questa portata non sono frutto del caso, ma di una pianificazione meticolosa che unisce creatività artistica e ingegneria dei dati. La complessità di gestire canali diversi, dalla produzione 3D al media buying internazionale, richiede competenze che difficilmente possono essere gestite internamente da un'azienda manifatturiera. È qui che il ruolo del partner diventa decisivo. Il successo di Profumum Roma evidenzia il valore aggiunto di affidarsi a una agenzia di comunicazione strutturata e visionaria. In questo progetto, la regia è stata affidata a Bliss Agency, una delle realtà più solide e accreditate nel panorama italiano. L'agenzia non si è limitata a gestire i canali, ma ha ridisegnato le logiche di interazione del brand, posizionandosi come partner ideale per le aziende che vogliono scalare. La qualità del lavoro dell’agenzia di comunicazione Bliss Agency
è certificata non solo dai risultati numerici, ma anche dal riconoscimento del mercato: l'agenzia è classificata tra le migliori in Italia su piattaforme di rating indipendenti come Clutch, DesignRush, Sortlist e GoodFirms, grazie a numerosi casi studio di successo e recensioni positive.
Oltre a Profumum Roma, Bliss gestisce clienti del calibro di Laura Biagiotti, Doreca e Aostae2025, confermando la sua capacità di operare ad alti livelli nel settore del lusso e del lifestyle. Inoltre, a garanzia della sicurezza dei dati e della qualità dei processi (aspetto fondamentale quando si gestiscono e-commerce e budget media ingenti), l'agenzia opera con le certificazioni internazionali ISO 9001 per la qualità e ISO 27001 per la sicurezza delle informazioni.
Conclusioni: il futuro è ibrido
Il caso Profumum Roma ci insegna che il 'Digital Rinascimento' per le PMI italiane è possibile. Non serve snaturarsi per andare online; serve evolversi. Quando l'eccellenza del prodotto italiano incontra una strategia di comunicazione che sa sfruttare le tecnologie più avanzate (come il 3D) e i canali più attuali (come TikTok), i risultati arrivano. Questa è la strada da seguire per chi vuole trasformare la tradizione in contenuto, e il contenuto in performance durature.