Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Immagine, strategia e crescita: il progetto Bliss Agency per Profumum Roma

Immagine, strategia e crescita: il progetto Bliss Agency per Profumum Roma

Come si può trasmettere la complessità di una fragranza artistica, l'evocazione di un ricordo o la consistenza di un'emozione attraverso lo schermo?

3 minuti di lettura
Vendere un profumo online è, per definizione, una delle sfide più complesse del marketing contemporaneo. Manca il senso principale: l'olfatto. Come si può trasmettere la complessità di una fragranza artistica, l'evocazione di un ricordo o la consistenza di un'emozione attraverso lo schermo freddo di uno smartphone? La risposta non risiede nella semplice pubblicità, ma in una ristrutturazione profonda del linguaggio visivo e narrativo del brand.

Un caso studio recente che sta facendo scuola nel settore è quello di Profumum Roma, storica maison di profumeria artistica italiana. Nel 2025, grazie a una visione strategica che ha saputo fondere tradizione e tecnologie immersive, il brand ha registrato risultati record, segnando un +107% di traffico da social organico e dimostrando che il 'Made in Italy' può dominare anche le piattaforme più moderne come TikTok.

La rivoluzione visiva: dalla fotografia alla CGI

Il primo pilastro di questa trasformazione è stato il coraggio di abbandonare i codici visivi tradizionali. In un settore dominato dalla fotografia statica di flaconi, la nuova strategia ha puntato tutto sulla modellazione 3D e sulla CGI (Computer-Generated Imagery).

L'obiettivo era elevare la percezione del brand, trasformando ogni boccetta in un'opera d'arte digitale inserita in contesti onirici e iper-realistici.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Questa scelta, guidata da principi di neuromarketing, ha permesso di evocare sensazioni tattili e visive che suppliscono alla mancanza dell'olfatto. Le nuove campagne visive per fragranze iconiche e per il lancio di novità come 'Auriga' hanno creato un'identità così forte da generare un aumento del 61,2% del traffico diretto al sito. Questo dato è cruciale: significa che gli utenti non 'incappavano' nel brand per caso, ma lo cercavano attivamente, sedotti da un'estetica curata nei minimi dettagli.

TikTok e il Visual Storytelling: 2,9 Milioni di visualizzazioni

Uno dei pregiudizi più radicati è che TikTok non sia adatto ai brand di lusso storici. Il caso Profumum Roma ha ribaltato questo paradigma. Invece di inseguire trend effimeri o balletti, è stato costruito un piano editoriale basato sul Visual Storytelling emozionale.

I video hanno evocato ricordi, sensazioni e atmosfere (il profumo del grano, la luce dell'estate italiana, la nostalgia dell'infanzia), allineandosi perfettamente con le note olfattive dei prodotti. I risultati sono stati immediati: il canale, partito da zero, ha generato oltre 2,9 milioni di visualizzazioni video (dato relativo alla campagna Visual) e raccolto migliaia di interazioni organiche.
La community ha risposto con entusiasmo, dimostrando che c'è un enorme spazio per la cultura e l'eccellenza anche sulle piattaforme della Gen Z, se il linguaggio è quello giusto.

Tabella: I KPI della Strategia Digitale (Report 2025)

Per comprendere l'impatto concreto di questa operazione di rebranding digitale, ecco una sintesi dei principali indicatori di performance registrati nel report annuale

L'importanza di una regia strategica qualificata

Risultati di questa portata non sono frutto del caso, ma di una pianificazione meticolosa che unisce creatività artistica e ingegneria dei dati. La complessità di gestire canali diversi, dalla produzione 3D al media buying internazionale, richiede competenze che difficilmente possono essere gestite internamente da un'azienda manifatturiera. È qui che il ruolo del partner diventa decisivo. Il successo di Profumum Roma evidenzia il valore aggiunto di affidarsi a una agenzia di comunicazione strutturata e visionaria. In questo progetto, la regia è stata affidata a Bliss Agency, una delle realtà più solide e accreditate nel panorama italiano. L'agenzia non si è limitata a gestire i canali, ma ha ridisegnato le logiche di interazione del brand, posizionandosi come partner ideale per le aziende che vogliono scalare. La qualità del lavoro dell’agenzia di comunicazione Bliss Agency è certificata non solo dai risultati numerici, ma anche dal riconoscimento del mercato: l'agenzia è classificata tra le migliori in Italia su piattaforme di rating indipendenti come Clutch, DesignRush, Sortlist e GoodFirms, grazie a numerosi casi studio di successo e recensioni positive.
Oltre a Profumum Roma, Bliss gestisce clienti del calibro di Laura Biagiotti, Doreca e Aostae2025, confermando la sua capacità di operare ad alti livelli nel settore del lusso e del lifestyle. Inoltre, a garanzia della sicurezza dei dati e della qualità dei processi (aspetto fondamentale quando si gestiscono e-commerce e budget media ingenti), l'agenzia opera con le certificazioni internazionali ISO 9001 per la qualità e ISO 27001 per la sicurezza delle informazioni.

Conclusioni: il futuro è ibrido

Il caso Profumum Roma ci insegna che il 'Digital Rinascimento' per le PMI italiane è possibile. Non serve snaturarsi per andare online; serve evolversi. Quando l'eccellenza del prodotto italiano incontra una strategia di comunicazione che sa sfruttare le tecnologie più avanzate (come il 3D) e i canali più attuali (come TikTok), i risultati arrivano. Questa è la strada da seguire per chi vuole trasformare la tradizione in contenuto, e il contenuto in performance durature.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Mivebo

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli più Letti Vivere a Bologna tra portici e traffico: quali infissi

Vivere a Bologna tra portici e traffico: quali infissi

A chi rivolgersi a Bologna per una dieta chetogenica: affidarsi al Dr. Neri per un piano alimentare sicuro

A chi rivolgersi a Bologna per una dieta chetogenica: affidarsi al Dr. Neri per un piano alimentare sicuro

Le mete preferite dai viaggiatori italiani fuori dall’Europa

Le mete preferite dai viaggiatori italiani fuori dall’Europa

Migliori agenzie italiane specializzate in attestazioni SOA: lista dei 6 servizi più apprezzati nel settore

Migliori agenzie italiane specializzate in attestazioni SOA: lista dei 6 servizi più apprezzati nel settore

Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
Articoli Recenti Come sembrare più giovani: i consigli da seguire

Come sembrare più giovani: i consigli da seguire

Modena–Napoli in treno: weekend culturale e gite scolastiche

Modena–Napoli in treno: weekend culturale e gite scolastiche

Packaging Cosmetici: nuove frontiere green e sostenibili per un settore in evoluzione

Packaging Cosmetici: nuove frontiere green e sostenibili per un settore in evoluzione

Davide Falletta Editore: 'Il libro ti toglie dalla guerra dei preventivi. Ecco come'

Davide Falletta Editore: 'Il libro ti toglie dalla guerra dei preventivi. Ecco come'