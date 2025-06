Imprenditorialità locale e franchising: opportunità in Emilia-Romagna

Opportunità di

Come aprire un’attività di Franchising in Emilia Romagna

In un’era dove trovare un lavoro che sia degno di essere chiamato tale, che non preveda paghe umilianti e sfruttamento di alcun genere, sempre più persone scelgono di mettersi in proprio e aprire un’attività propria. Ma è davvero così facile come sembra?Potrebbe sembrare strano, ma oggi viviamo in un’era in cui l’imprenditorialità è alla portata di tutti grazie alle sempre più diffuse opportunità di Franchising. Certo, tanti anni fa il Franchising era un’attività per quei pochi che potevano permettersi di entrare a far parte di grandi aziende conosciute e multinazionali, ma oggi non è più così. Oggi siamo in un’epoca in cui l’affiliazione è sempre più diffusa e alla portata di tutti.Il Franchising non è più offerto dai colossi multinazionali a cifre irraggiungibili, o raggiungibili solo dai pochi eletti che si possono permettere questo lusso, ma viene offerto anche a modiche cifre da aziende emergenti, appena avviate oppure, sebbene da poco, già affermate con il pubblico a livello locale.Nonostante non si parli di grandi marchi conosciuti in tutto il mondo ma di attività giovani o affermate a livello locale, il nuovo imprenditore non si deve spaventare: grazie al Franchising avrà comunque la sua possibilità di crescita e di guadagno.Aprire un’attività imprenditoriale è sempre più semplice e alla porta di tutti, poiché sempre più regioni offrono incentivi per l’imprenditorialità e l’apertura di nuovi esercizi pubblici nei più svariati mercati.Scegliendo poi di affidarsi ad un marchio già esistente per l’apertura della nuova attività può essere una mossa vincente poiché si sfrutta il Know How dell’azienda e la sua affermazione con la clientela sul territorio per crescere rapidamente.I marchi già affermati a livello locale che offrono diverse opportunità di Franchising sono tantissimi, e possono essere comodamente consultati online su una buona guida specializzata nel settore dell’affiliazione. Con lavoroefranchising.com puoi trovare tutte le attività attive a livello nazionale e locale che più fanno per te.Le attività spaziano nei più svariati settori e occupano diversi mercati, da quello turistico a quello di attività di consulenza o di servizi nel settore sociale. C’è un tipo di attività per ogni tipo di competenza, al fine di soddisfare tutti i bisogni della clientela. Nella regione dell’Emilia-Romagna spiccano tra i settori in espansione quelli dei servizi alla persona (assistenza domiciliare, centri estetici, palestre), quelli della ristorazione, del retail e del turismo.Il Franchising, nel pratico, è un contratto stipulato tra le due parti, ovvero tra chi desidera affiliarsi ad un marchio già esistente ed il marchio stesso.Il nuovo imprenditore sarà a tutti gli effetti il titolare della nuova attività, ma dovrà comunque rispondere al Brand originale in tutta la sua attività. Parte dei proventi, infatti, saranno destinati a questo.Chiaramente, chi decide di aprire un’attività in Franchising deve valutare se il contratto proposto è vantaggioso per sé, e soprattutto se potrà rispondere alle richieste del Franchisor. Da parte sua, il Franchisor, invece, dovrà proporre un contratto che non sia conveniente unicamente per il suo Brand, ma che dia la possibilità al Franchisee di crescere e prosperare, così che lui stesso e il suo Brand ne trarranno vantaggio.Questo vale tanto nel momento della stipula del contratto, quanto nel momento in cui la nuova attività è in funzione. Un Franchisor che non ha a cuore la crescita della nuova attività affiliata al suo nome non è un buon Franchisor poiché non darà la possibilità di prosperare alla nuova filiale, risentendone comunque nel lungo termine.La stessa cosa vale per il Franchisee che dovrà impegnarsi non solo per sé stesso ma anche per il bene del Brand.Aprire un’attività in Emilia Romagna, dunque, non è mai stato più facile grazie al Franchising.Le idee di negozi e attività per aprire un franchising sono tantissime e ricoprono diversi mercati. Si parla di negozi di animali, grande distribuzione, elettronica, prodotti di cura per la persona o per la casa, servizi nel settore della ristorazione oppure per il mercato turistico, e tantissime altre opportunità.Insomma, il Franchising è davvero per tutti, basta solo scegliere l’attività di proprio interesse o per cui si hanno più competenze. Poi, dopo aver scelto il Marchio giusto, il gioco è fatto e l’attività è pronta a decollare in men che non si dica. Aprire un Franchisor significa avere un obiettivo comune, a cui entrambe le parti partecipano e per cui entrambi si impegnano.Aprire un’attività di Franchising non differisce molto dalla procedura usata per l’apertura di un’attività classica. Secondo Unionecamere Emilia-Romagna, nel 2023 sono state inviate circa 400.000 pratiche telematiche al registro delle imprese, indicando una dinamicità imprenditoriale importante nella regione.Innanzitutto, è sempre bene scegliere il proprio settore di interesse, valutando in base alle richieste degli utenti locali facendo le dovute indagini di mercato. È sempre bene controllare se vi sono bandi attivi o finanziamenti di settore , poiché spesso le varie regioni promuovono l’apertura di nuove realtà locali. Come indicato da Federdistribuzione, la regione Emilia-Romagna ospita oltre 3000 punti vendita affiliati alla distribuzione moderna, rappresentando circa il 5,5% del totale nazionale.A questo punto non resta che scegliere il Brand e fare richiesta di poter usufruire del Marchio e dell’insegna per l’apertura della nuova attività. Seguirà un contratto che verrà stipulato da entrambe le parti, e la ricerca della location giusta dove aprire la nuova attività.A questo punto il nuovo imprenditore procederà con la solita routine per l’apertura di una nuova attività: farà richiesta di apertura di una nuova Partita Iva per sé e per la sua attività.Con l’ottenimento della Partita Iva, il nuovo imprenditore potrà fare richiesta di iscrizione al registro delle imprese, e dopo aver adempiuto ai vari obblighi di INPS e INAIL, potrà procedere con l’inaugurazione della nuova attività.Il Know How e tutto quello che riguarda la gestione della nuova attività verranno consegnati dal Franchisor nel momento della stipula del contratto, dando la possibilità al nuovo gestore di filiale di cominciare a mettersi in gioco e crescere fin da subito.