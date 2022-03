Imprese: la firma digitale mette il turbo al business

In collaborazione con la Camera di commercio ModenaLa pandemia da Covid 19 ha dato alle imprese una vera e propria spinta verso la digitalizzazione come unica strada per sopravvivere nella “nuova normalità” imposta dal coronavirus. Il digitale è divenuto un elemento imprescindibile delle vite di tutti e per tante imprese di ogni tipo e dimensione, così come per moltissimi professionisti, l’uso di strumenti digitali è stato risolutivo per mantenere l’operatività e non soccombere.Basti pensare che dalla primavera del 2020 ad oggi sono più che raddoppiate le adesioni al cassetto digitale dell’Imprenditore, accessibile con identità digitale CNS o SPID, mentre è quasi triplicata la media giornaliera di documenti ufficiali scaricati dal cassetto, come la visura camerale della propria azienda.Un importante passo avanti nel modo di fare impresa, con una grande protagonista: la firma digitale.Grazie ad affidabilità e capacità di rendere tutto più semplice e sicuro, la firma digitale permette di risparmiare tempo e denaro. Smart card e Token – il supporto wireless che, collegandosi modalità bluetooth a smartphone, tablet o pc consente di firmare praticamente ovunque – sono ormai sinonimi di facilità d’uso e sicurezza. A cquistare la propria firma digitale è sempre più semplice anche da remoto . E se si è già in possesso di un’Identità Digitale rilasciata da una Camera di commercio al termine della sua scadenza, la richiesta di un nuovo dispositivo è ancora più semplice e veloce.Per maggiori informazioni visita il sito della Camera di commercio di Modena all’indirizzo mo.camcom.it