In che modo il boom dell'intelligenza artificiale sta trasformando il mercato azionario?

Nvidia, azienda leader nella produzione di chip grafici, ha visto le sue azioni salire del 150%, spingendo il suo valore di mercato oltre i 3.000 miliardi di dollari e diventando per breve tempo l'azienda di maggior valore al mondo. L'ascesa di questa società è un fattore significativo dietro l'impressionante aumento del 15% dell'S&P 500 quest'anno, che ha quasi eguagliato il primo semestre dell'anno scorso.Questa impennata si è verificata nonostante le elevate letture dell'inflazione abbiano smorzato le speranze di un taglio anticipato dei tassi d'interesse da parte della Federal Reserve.

Gli investitori che cercano di capitalizzare questi movimenti di mercato spesso scelgono di fare trading con la leva finanziaria, che consente loro di amplificare i potenziali guadagni prendendo in prestito fondi per aumentare la capacità di investimento.

Perché i titoli legati all'intelligenza artificiale sono saliti quest'anno?

All'inizio dell'anno gli investitori erano ottimisti e si aspettavano che la banca centrale tagliasse i tassi più volte, il che avrebbe creato un contesto favorevole per le azioni. Tuttavia, i dati dei mesi successivi hanno evidenziato una persistente pressione sui prezzi, inducendo la Fed a rinviare i tagli dei tassi.

Questo cambiamento ha spinto i rendimenti obbligazionari verso l'alto, con il rendimento del titolo di riferimento del Tesoro statunitense a 10 anni che è aumentato significativamente rispetto alla fine dello scorso anno. L'aumento dei rendimenti di solito smorza l'entusiasmo degli investitori per il mercato azionario.



Tuttavia, l'entusiasmo per un futuro guidato dall'intelligenza artificiale ha prevalso, portando l'S&P 500 a numerose chiusure record.

Nella seconda metà dell'anno l'ottimismo degli investitori rimane elevato. Gli utili societari sono stati solidi e i segnali di allentamento dell'inflazione hanno rafforzato le speranze di un taglio dei tassi nel corso dell'anno. Tuttavia, diversi fattori potrebbero far deragliare il rally.

La pazienza del mercato potrebbe esaurirsi se la banca centrale continuerà a mantenere i tassi fermi. L'imminente stagione elettorale potrebbe introdurre volatilità, in quanto gli operatori si adeguano ai potenziali cambiamenti politici. Inoltre, le elevate valutazioni dei titoli potrebbero rendere il mercato vulnerabile alle delusioni.

In che modo le principali società tecnologiche hanno contribuito al successo dello S&P 500?

Finora, Nvidia ha contribuito al 30% del rendimento totale dell'S&P 500, dividendi compresi, quest'anno. Insieme ai contributi di Alphabet (società madre di Google), Microsoft, Meta Platforms (società madre di Facebook) e Amazon.com, queste società rappresentano ben oltre la metà del rendimento dell'intero indice azionario statunitense.

L'impennata di Nvidia ha spinto alcuni a Wall Street a paragonarla alla bolla tecnologica dei primi anni 2000, anche se molti investitori sottolineano i forti profitti dell'azienda come giustificazione della performance del titolo.

Tuttavia, alcuni segnali di potenziale eccesso sono fonte di preoccupazione. A maggio è riemerso il commercio di meme-stock, che ricorda la frenesia del 2021. Le azioni di GameStop hanno registrato un'impennata dopo che un account di social media collegato a Keith Gill, noto come 'Roaring Kitty', ha postato un'immagine di un uomo piegato in avanti sulla sua sedia.

Nonostante queste preoccupazioni, gli scambi recenti si sono concentrati maggiormente sui grandi titoli tecnologici. Una versione equamente ponderata dell'S&P 500, in cui a tutte le società viene attribuita la stessa importanza, ha sottoperformato l'indice di riferimento, che è fortemente influenzato dalle società più grandi. Questa sottoperformance evidenzia la misura in cui alcune grandi società tecnologiche hanno guidato il mercato.

Perché i titoli tecnologici sono considerati investimenti 'per tutte le stagioni'?

La tecnologia è diventata un investimento privilegiato grazie alla sua resilienza e al suo potenziale di crescita. Le preoccupazioni per il rallentamento della crescita economica hanno dissuaso gli investitori dai settori ciclici, mentre la robusta spesa per l'intelligenza artificiale ha favorito in modo significativo i titoli tecnologici. Questo duplice vantaggio consente agli investimenti tecnologici di svolgere un ruolo sia difensivo che offensivo in un portafoglio.

Gli analisti prevedono una crescita degli utili delle società dell'S&P 500 per quest'anno, con la maggior parte dei settori in aumento. Queste prospettive positive dovrebbero continuare anche l'anno prossimo, con un ulteriore aumento degli utili.

Nonostante l'ottimismo, le azioni non sono a buon mercato. L'S&P 500 è scambiato a un multiplo elevato degli utili previsti, rendendo il mercato sensibile alle battute d'arresto. Gli investitori devono essere cauti e consapevoli delle valutazioni elevate, pur rimanendo ottimisti sul potenziale di trasformazione dell'intelligenza artificiale. Questo attento equilibrio sarà fondamentale mentre il mercato naviga nell'eccitante ma incerto futuro guidato dall'intelligenza artificiale.