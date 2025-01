Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Una crescita inarrestabile

Secondo un rapporto del Global Construction Equipment Rental Market, il mercato globale del noleggio di macchinari è destinato a crescere a un tasso annuale composto (CAGR) del 4,6% fino al 2025. Secondo i dati dell'European Rental Association (ERA), il mercato europeo del noleggio di attrezzature ha rallentato la sua crescita nel 2023, ma ha dimostrato nuovamente una crescita nel 2024.

Le attuali tendenze in Italia

In Italia, la crescita è stata ancor più evidente nel settore delle costruzioni, con una domanda in aumento per macchinari specifici. Ad esempio, il servizio di noleggio gruppo elettrogeno sta mostrando una crescita costante. È molto richiesto, in particolare, dalle industrie dove l'affidabilità e la continuità dell’energia sono cruciali, come nel settore delle costruzioni o degli eventi.Anche il noleggio martello demolitore è in forte crescita. Persino in questo caso si tratta di una tendenza che rispecchia l’espansione dell’industria delle costruzioni e la continua domanda di lavori di demolizione e ristrutturazione.

I vantaggi del noleggio di macchinari

Noleggio dei macchinari: le previsioni per il 2025

Questa tendenza positiva è dovuta essenzialmente al fatto che il noleggio dei macchinari offre numerosi vantaggi per le aziende, primo fra tutti il risparmio sui costi di acquisto. Infatti, acquistare un macchinario richiede un investimento iniziale considerevole, che può non essere sostenibile per molte aziende, soprattutto per quelle che operano in settori stagionali o su progetti a breve termine. Il noleggio consente di utilizzare attrezzature di alta qualità senza immobilizzare capitali.Inoltre, il noleggio garantisce un accesso continuo a macchinari all’avanguardia: le imprese hanno la possibilità di utilizzare sempre macchinari moderni e tecnologicamente avanzati senza doversi preoccupare della manutenzione.Infine, il noleggio offre flessibilità: le aziende possono noleggiare attrezzature per il tempo che serve, adattando le risorse alle esigenze del momento. Questo è particolarmente utile per quanto riguarda i progetti a tempo determinato, come quelli edilizi o quelli legati a eventi speciali.Guardando al futuro, si prevede che la digitalizzazione dei processi di noleggio darà un ulteriore impulso al settore, rendendo l’esperienza di noleggio ancora più soddisfacente e accessibile. Inoltre, l’approccio sostenibile e l’attenzione alle normative ambientali spingeranno sempre più le aziende a preferire il noleggio. Questo perché il noleggio aiuta a ridurre l’impatto ambientale attraverso un utilizzo più mirato delle risorse e grazie alla possibilità di poter contare su macchine moderne e all’avanguardia.

In sintesi, il noleggio di macchinari è un trend in forte espansione, che nel 2024 ha offerto alle imprese una via vantaggiosa per gestire i propri bisogni tecnologici e produttivi. Con il proseguimento della crescita e l'innovazione dei servizi di noleggio, il 2025 si preannuncia come un anno ancora più dinamico per il settore.