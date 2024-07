Lanyard: la sua importanza sul lavoro e nel quotidiano

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Oggetti semplici e spesso trascurati, i lanyard offrono numerosi vantaggi in differenti settori della nostra vita quotidiana, specialmente per chi ha necessità di tenere oggetti utili sempre a portata di mano.

Un lanyard , conosciuto anche come cordino, porta bade o neck strap, è un pezzo di tessuto o altro materiale resistente progettato per portare piccoli oggetti attorno al collo, polso o cintura.Dotato di un gancio girevole o moschettone, permette di attaccare badge identificativi, chiavi ed altri oggetti essenziali.Il lanyard può essere realizzato in vari materiali come nylon, poliestere, cotone, o addirittura pelle. Ogni materiale offre diverse qualità, dalla resistenza alla morbidezza, permettendo di scegliere il tipo più adatto alle proprie esigenze.

Inoltre, i pezzi che compongono il lanyard, come il gancio girevole, sono anch'essi disponibili in diverse finiture, migliorando la durata e la funzionalità dell'accessorio.

Uno degli usi più comuni del lanyard è il porta badge. Nei contesti lavorativi, scolastici o durante eventi, i professionisti e gli studenti usano i lanyard per esporre i loro badge identificativi in maniera visibile e sicura.

Questo non solo facilita il riconoscimento immediato ma contribuisce anche alla sicurezza, riducendo il rischio di smarrimento del badge.



Nel contesto sportivo, il lanyard si rivela estremamente utile.Ad esempio, chi pratica attività acquatiche può usare un lanyard impermeabile per tenere le chiavi della macchina o della stanza d'albergo al sicuro mentre è in acqua. In questo caso, specialmente se parliamo di struttura alberghiera e di professionisti del settore, potrebbe rivelarsi anche una buona idea l’acquisto di portachiavi personalizzati con logo da regalare ai propri ospiti.

I corridori o ciclisti sfruttano i lanyard per tenere piccoli oggetti personali come un lettore MP3 o una scheda di identificazione senza impacciare i movimenti.

Ai concerti o ai festival, avere gli oggetti essenziali come biglietti o pass VIP prontamente accessibili è fondamentale. Un lanyard robusto e ben progettato rende tutto ciò possibile, liberando le mani e garantendosi al contempo di non perdere niente tra la folla.

Nella vita di tutti i giorni, il laccio generato da un lanyard assicura che oggetti quali chiavi di casa, tessere dei mezzi pubblici e occhiali siano sempre a portata di mano.

Questo diventa particolarmente utile nelle situazioni quotidiane dove il tempo è prezioso e perdere qualcosa può causare inconvenienti significativi.



La possibilità di personalizzare il proprio lanyard rappresenta un mercato in forte espansione. Molti brand offrono opzioni di stampa su misura, consentendo alle aziende di promuovere la propria immagine con loghi e messaggi stampati sui neck straps. Questi accessori diventano quindi uno strumento di marketing e branding efficace oltre alla loro funzione pratica originale.I clienti possono scegliere tra una vasta gamma di colori, stili e accessori aggiuntivi come custodie per carte integrate, fermagli regolabili e così via. Questa libertà di personalizzazione non solo migliora l'estetica del prodotto ma soddisfa anche specifiche esigenze funzionali di chi li indossa ogni giorno.In molte aziende, i dipendenti ricevono strumenti personalizzati al momento dell'assunzione, inclusi lanyard con logo dell'azienda.Questo piccolo gesto crea un senso di appartenenza e collaborazione. Eventi aziendali e fiere commerciali trovano nei lanyard personalizzati degli strumenti pratici ed esteticamente gradevoli per distribuire i propri marchi grazie agli accessori dati ai partecipanti.

La scelta del giusto lanyard dipende dalle specifiche esigenze e dall'ambiente in cui verrà utilizzato. Se pensiamo a cosa ospiterà - un badge, delle chiavi, forse un dispositivo elettronico - determineremo inevitabilmente quale sia il migliore materiale e il meccanismo di aggancio da adottare.Tra i fattori principali da considerare ci sono comfort, durabilità e praticità di utilizzo. Chi desidera utilizzare largamente il lanyard sott'acqua potrebbe optare per un modello impermeabile, mentre chi partecipa frequentemente a meeting o conferenze potrebbe preferire modelli eleganti magari in pelle.Oltre a questi aspetti, c'è anche la questione dell'estetica e del colore, che possono essere scelti in base al gusto personale o ai codici di abbigliamento aziendali.