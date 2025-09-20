Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

'Le Crypto saranno come WhatsApp': la profezia di Edoardo Ferri per il 2030

Entro il 2030 pagare con Bitcoin o Solana sarà normale come inviare un messaggio su WhatsApp oggi

A soli 24 anni, Edoardo Ferri ha già una visione precisa del futuro: entro il 2030 pagare con Bitcoin o Solana sarà normale come inviare un messaggio su WhatsApp oggi. Non è solo una previsione azzardata, ma una vera e propria profezia tecnologica, sostenuta da un progetto concreto: EverydayCrypto, l’app che mira a portare le criptovalute nella vita quotidiana di milioni di persone.

EverydayCrypto: la semplicità come rivoluzione

“Le crypto non devono essere complicate. Devono essere invisibili,” afferma Edoardo con convinzione. EverydayCrypto funziona come una normale app di pagamenti digitali, ma con una differenza sostanziale: dietro le quinte converte automaticamente euro in criptovalute e viceversa.
Vuoi comprare una pizza? L’app paga in Solana. Devi mandare soldi a un amico? Usa Bitcoin. Per l’utente finale, tutto appare semplice e immediato: pochi secondi, una commissione minima e la sensazione che le crypto non siano più un affare da esperti, ma un servizio alla portata di chiunque.

La prova del nove: convincere chi non crede

“Mia madre ancora non capisce cosa faccio,” scherza Edoardo mentre mostra l’interfaccia dell’app. “Ma quando le ho fatto vedere che può pagare il caffè al bar con la sua crypto, spendendo meno delle commissioni bancarie, ha iniziato a interessarsi.”
Questo episodio personale rivela l’essenza della sua missione: trasformare la diffidenza in fiducia.
Non serve spiegare blockchain, mining o smart contract. Serve mostrare vantaggi concreti: pagamenti più rapidi, costi più bassi, sicurezza più alta.

L’interesse degli investitori

Il progetto non è passato inosservato. Alcuni dei più importanti venture capitalist italiani hanno già deciso di puntare su EverydayCrypto. Tra loro c’è Marco Rossi, investitore milanese con anni di esperienza nel settore fintech: “Edoardo ha capito una cosa fondamentale. Le persone non vogliono sapere come funziona internet quando navigano su Instagram, e non devono sapere come funziona la blockchain quando pagano al ristorante. La vera innovazione è rendere la tecnologia invisibile.”
L’app è già in fase di test in diverse città italiane e i primi risultati sono promettenti: i commercianti risparmiano sulle commissioni rispetto ai pagamenti con carte tradizionali, i clienti apprezzano la velocità e la sicurezza delle transazioni, e il passaparola sta attirando nuovi utenti ogni giorno.

Dalle memecoin alla vita quotidiana

Ma l’ambizione di Edoardo non si ferma ai pagamenti tradizionali. La sua visione si estende a un futuro in cui anche le memecoin avranno un ruolo nell’economia reale.
“Immaginate di guadagnare token ogni volta che condividete un meme divertente, o di poter comprare un gelato con la coin del vostro influencer preferito,” racconta con entusiasmo.
Questa idea unisce due mondi: quello della cultura digitale, fatta di meme e contenuti virali, e quello della finanza decentralizzata, capace di trasformare ogni interazione online in valore economico. Per Ferri, le criptovalute non sono solo strumenti di investimento, ma una nuova infrastruttura sociale ed economica.

L’Italia come laboratorio del futuro

Torino, Milano, Roma: diverse città stanno già sperimentando EverydayCrypto in bar, ristoranti e piccoli negozi. Non si tratta di un test teorico, ma di una sperimentazione concreta. E questo posiziona l’Italia, spesso considerata lenta nell’adottare l’innovazione, come uno dei Paesi pionieri nell’integrazione delle crypto nella vita quotidiana.
Il merito va soprattutto al coraggio di Edoardo Ferri, che ha scelto di costruire qui, senza cercare scorciatoie all’estero. “L’Italia ha bisogno di credere nei giovani e nelle nuove tecnologie,” afferma. “Con EverydayCrypto voglio dimostrare che possiamo esportare innovazione, non solo importarla.”

La visione per il 2030

Secondo Edoardo, nel 2030 nessuno parlerà più di criptovalute come fenomeno di nicchia. “Sarà come internet o come WhatsApp. Nessuno ti chiede più se sai usare il Wi-Fi, lo usi e basta. Così sarà con le crypto: userai Solana o Bitcoin senza neanche rendertene conto.”
Per lui, l’obiettivo non è solo economico. È culturale.
Significa abbattere le barriere che separano la tecnologia dall’utente comune, e costruire un sistema finanziario più inclusivo. Un’economia digitale dove la semplicità diventa la vera forma di potere.

Una generazione pronta al cambiamento

La storia di Edoardo Ferri rappresenta più di una startup di successo. È il segnale di una generazione che vuole prendere in mano il futuro, trasformando strumenti complessi in abitudini quotidiane. EverydayCrypto non è solo un’app: è la prova che il cambiamento può partire dal basso, da un giovane di 24 anni che ha scelto di credere in un mondo diverso.
E se davvero, come dice Edoardo, “le crypto saranno come WhatsApp”, allora il 2030 sarà l’anno in cui il denaro smetterà di essere solo numeri in un conto corrente e diventerà un linguaggio globale, universale, accessibile a tutti.
 

