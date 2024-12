Leadership Gentile: un confronto di idee per ispirare il cambiamento

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Per un imprevisto dell’ultimo minuto, Guido Stratta, Direttore People & Organization del Gruppo Enel e presidente dell’Accademia della Gentilezza, non ha potuto partecipare. Al suo posto è intervenuto Eraldo Colombo, suo stretto collaboratore e compagno d’avventura nell’Accademia della Gentilezza di cui è vice presidente e cofondatore, che ha contribuito con una riflessione profonda sul valore della leadership gentile nelle organizzazioni moderne.

Tra gli interventi di spicco, Luigi Torlai, docente presso Unimore e con una lunga carriera nel modo HR delle principali case automobilistiche europee, ha condiviso esempi concreti del suo percorso professionale, evidenziando come una leadership basata sulla gentilezza sia cruciale per costruire team solidi e orientati alla crescita.



Un momento particolarmente apprezzato è stato il dialogo tra Padre Natale Brescianini, coach aziendale e spirituale, ed Eraldo Colombo. Insieme agli altri relatori, hanno approfondito temi centrali come la distinzione tra cortesia e gentilezza e tra la figura del capo e quella del leader, stimolando una riflessione viva e partecipata da parte del pubblico.

Il giovane imprenditore Max Rossi, originario di Carpi e attivo nel settore degli accessori di lusso per la moda, ha portato il suo punto di vista fresco e dinamico, offrendo una prospettiva imprenditoriale su come la leadership gentile possa rappresentare un asset strategico anche per le piccole e medie imprese.



Molto apprezzati, inoltre, gli interventi dal pubblico, tra cui quello di Otello Valenti (Racing Bulls) e di altri imprenditori che hanno arricchito il dibattito con esperienze personali.

La serata si è conclusa con un rinfresco, creando un’occasione di networking intensa e proficua tra i partecipanti.



A chiudere l’evento, le parole Romolo D’Eboli, founder di Addit, che ha dichiarato: 'Un sentito ringraziamento a tutti i relatori e ai partecipanti per aver reso questo incontro unico. La leadership gentile non è solo un concetto, ma una pratica che ispira e trasforma. Vi invitiamo al prossimo appuntamento di Addit, il Focus #6, che sarà annunciato a breve. Vi aspettiamo per continuare insieme questo percorso di crescita'.