Lucetrend, da 'bottega di lampadari' a laboratorio illuminotecnico

Lucetrend, con sede in strada San Cataldo 30 a Modena, nasce agli inizi degli anni ’50 come “bottega di lampadari”. Sviluppatasi nel corso degli anni, con una crescita che è conferma di corrette ed anticipate intuizioni di mercato, ha creato un rivoluzionario spazio commerciale di 700 metri quadrati dove il cliente, entrando, incontra personale qualificato, uno show-room in costante aggiornamento per poter mostrare tutti i prodotti presenti sul mercato ed un laboratorio illuminotecnico a garanzia di un servizio a 360°.

Lo dimostrano le tante referenze riscontrabili sul territorio quali ville, appartamenti, monumenti, musei, negozi, luoghi pubblici, stand fieristici, show-room ceramici.

Lucetrend garantisce una vasta gamma di prodotti legati al mondo dell’architettura e dell’industrial design, avvalendosi di una trentennale collaborazione con le maggiori case produttrici italiane ed estere. Fiore all’ occhiello sono sicuramente la progettazione illuminotecnica e il servizio che ci permette si seguire il cliente partendo, appunto, dalla progettazione, proseguendo con la fornitura, la posa in opera e un attento servizio di post-vendita.

Anche Lucetrend rientra tra gli sponsor che supportano il Cittadella Vis Modena.