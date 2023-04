Mercedes EQ: la nuova era delle auto elettriche della casa automobilistica di Stoccarda

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













In questa situazione anche Mercedes non è rimasta di certo a guardare e per questo motivo ha da tempo investito nella sua nuova linea Mercedes EQ , auto ibride e full electric che fin da oggi sono disponibili nelle principali concessionarie autorizzate.Nelle prossime righe analizzeremo il mondo dell’elettrico di Mercedes EQ, vedendo insieme le caratteristiche di questi veicoli e i vantaggi di questa scelta rispetto al tradizionale motore termico.Mercedes EQ è sinonimo di mobilità elettrica intelligente e la casa automobilistica con sede a Stoccarda ha introdotto sul mercato diversi modelli di automobili alimentate con motore ibrido plug – in o full electric con alimentazione a batteria o a celle a combustibile.EQ è anche sinonimo di sostenibilità, in quanto vengono messi a disposizione della clientela ben 175.000 punti di ricarica in tutta Europa con corrente elettrica proveniente interamente da fonti rinnovabili.La nuova batteria di Mercedes EQ garantisce la possibilità di utilizzare l’auto quotidianamente grazie alla ricarica ultraveloce, alla bassa temperatura della stessa batteria che permette una maggiore efficienza e prestazioni con bassissimo tasso di auto-scarica durante il mancato utilizzo.Scegliere un modello full electric permette di abbattere quasi totalmente il costo di manutenzione del veicolo nel corso degli anni e al tempo stesso fare la propria parte per la cura del nostro pianeta grazie alle “zero emissioni” che vengono garantite.

Tramite il sito web trivellato.it potrete comprendere al meglio il risparmio auto elettriche e al contempo scoprire i diversi modelli disponibili della gamma elettrica Mercedes, che comprendono EQA, EQB, EQC, EQE, EQE SUV ed Mercedes EQS SUV.



Dove acquistare un’auto elettrica Mercedes



Sappiamo bene che molti di voi potranno pensare che un’auto elettrica possa avere prestazioni ridotte rispetto ai tradizionali modelli con motore termico, ma Mercedes è riuscita a pensare anche a questo, garantendo le stesse prestazioni (quando non addirittura migliori) ed emozioni alla guida che hanno fatto innamorare milioni di consumatori dei veicoli eleganti della casa tedesca.

Per acquistare uno dei nuovissimi modelli EQ, o magari anche una smart #1, nuovo suv elettrico di fabbricazione sino-tedesca, ci sentiamo di suggerirvi di rivolgervi alla concessionaria Trivellato.

Trivellato è da 100 anni partner ufficiale Mercedes, nonché uno dei leader in Italia nell’ambito del commercio delle auto elettriche. Grazie al nuovissimo sistema Equalizzatore Trivellato potrete vivere un’esperienza di acquisto totalmente differente.

Equalizzatore Trivellato è un software che la concessionaria vanta in totale esclusiva e vi permetterà, con l’aiuto di un consulente specializzato, di comprendere nello specifico quale sia il modello più adatto alle vostre esigenze, vedendo anche le differenze che intercorrono tra i vari tipi di alimentazioni disponibili, l’autonomia di percorrenza garantita, il risparmio di cui godrete nel corso degli anni futuri e le spese di manutenzione ordinaria che dovrete affrontare.

Altro enorme vantaggio è quello di poter subito capire come ridisegnare la propria routine giornaliera: se una volta eravate abituati a fare benzina in pochi minuti, oggi dovrete prevedere il tempo di ricarica della batteria presso uno dei centri menzionati in precedenza. L’Equalizzatore Trivellato sarà in grado di fornirvi tutte le indicazioni relative ai centri di ricarica più vicini alla vostra abitazione, in modo da rendere ancora più semplice la vostra scelta.

Un partner esperto e affidabile è fondamentale quando si decide di acquistare un’auto elettrica e Trivellato, unico AMG Performer Center in Veneto saprà di certo rivelarsi il vostro consigliere ideale. Provare per credere!