Mobile Marketing: 5 strategie efficaci

La primissima strategia vincente per il Mobile marketing riguarda la creazione di un’app dedicata. Un’azienda che vuole avere successo e ampliare il suo pubblico, non deve far altro che creare la sua applicazione per telefono smartphone dov’è comunicare in maniera istantanea nuovi arrivi e novità. È il luogo virtuale perfetto per condividere buoni sconto e promozioni personalizzate. Inoltre, molti la utilizzano per caricare la carta fedeltà e inviare lo scontrino senza doverlo stampare ogni volta in cassa.Sebbene al giorno d’oggi tutti i utilizzino app e Internet per mettersi in contatto con i clienti, non perdono il loro ruolo gli SMS promozionale.Infatti, una strategia di SMS Marketing di Ediscom dà sempre i suoi buoni frutti. L’Ideale, come capita per la newsletter, è non esagerare per evitare di riempire il telefonino degli utenti con messaggi. Basta inviare al massimo un messaggio al mese se non ogni due, ricordando di condensare tutte le informazioni utili in un messaggio unico anche se dovessi diventare lungo. È il metodo ideale per comunicare in maniera rapida e veloce promozioni, nuovi arrivi, sconti e offerte speciali riservate ai clienti più fedeli.Al giorno d’oggi quando si parla di Mobile marketing è evidente che la maggior parte delle operazioni riguarda l’utilizzo dei social network che sono diventati strumenti molto validi per la comunicazione. Solitamente, un’azienda dovrebbe utilizzare almeno Facebook e Instagram da integrare anche con il più moderno TikTok, senza dimenticare WhatsApp.

Ovviamente, la scelta del social network da utilizzare va di pari passo con l’analisi del pubblico target.



Una volta creato il profilo, bisogna però tenerli aggiornati creando contenuti ad hoc ogni volta. Per aumentare l’engagement, le stories sono fondamentali e permettono di raggiungere un pubblico ancora più ampio.



4. Aprire lo store online



Al giorno d’oggi lo shopping online risulta fondamentale per moltissime aziende perciò chi ancora non lo ha, dovrebbe aprirlo il prima possibile. Inoltre, il sito deve essere ottimizzato per dispositivi mobili visto che gli acquisti da mobile sono in costante aumento. È stato calcolato che la maggior parte degli acquisti online viene fatta da smartphone perciò non bisogna perdere questa importante occasione fare business.



Naturalmente, non tutti i beni e servizi si prestano per la vendita online perciò questa strategia è dedicata solamente ad alcune aziende. Qualora però i beni si prestassero alla creazione di un catalogo online, sarebbe un vero peccato non includere nella strategia di Mobile marketing anche questa possibilità.



5. Investire in pubblicità



Infine, occorre ricordare che la pubblicità online di vario tipo dovrebbe sempre completare una valida strategia di Mobile marketing. Può trattarsi di spot sui social, banner pubblicitari e via dicendo. Andrebbero considerate anche le sponsorizzate che oggi rivestono un ruolo cruciale per moltissimi brand.