Movinlog sale ad alta quota grazie alla collaborazione col Terminal cargo dell'Aeroporto di Bologna

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Movinlog , che apporterà la propria esperienza e innovazione ad uno dei principali hub logistici italiani, una struttura in continua espansione che sta affermando la propria forza all’interno del continente, un volano indispensabile per valorizzare il Made in Emilia e non soloBologna attualmente è il terzo aeroporto cargo in Italia, dopo Malpensa e Fiumicino, con un traffico in costante crescita. Fast Freight Marconi, interamente controllata da Aeroporto di Bologna S.p.A., svolge un ruolo cruciale nel settore del trasporto aereo merci.

Da qui transitano una significativa quota delle merci italiane destinate all’import e all’export, comprese le eccellenze locali, come i prodotti di lusso del settore automobilistico, dalle supercar ai prodotti d’arredo del settore ceramico d’alta gamma, come decori e arredo bagno per passare all’enogastronomia e alla robotica: dalla via Emilia al mondo, passando per l’area cargo di Bologna.

Silvia Arceci, responsabile cargo di Aeroporto di Bologna e di Fast Freight Marconi, ha evidenziato con soddisfazione l’importanza della partnership avviata con Movinlog e il comune obiettivo di supportare con i propri servizi l’espansione delle aziende del territorio che utilizzano l’Aeroporto di Bologna, porta d’ingresso per gli scambi commerciali tra questa regione – famosa per l’imprenditorialità e la vivacità delle sue aziende – e il resto del mondo.





Roberto Fossa, Business & Market developer di Movinlog





Movinlog è pronta a portare il proprio know-how gestionale e tecnologico all'interno del terminal cargo di Bologna, con un forte impegno verso l’efficientamento dei processi e l’implementazione di soluzioni innovative. L'attenzione alla sostenibilità sarà un altro pilastro fondamentale dell’intervento, grazie a un programma di formazione continua per il personale, mirato a sviluppare competenze e professionalità in un contesto in costante evoluzione. Il CEO di Movinlog, Claudio Azzalin, ha dichiarato: 'Sono estremamente orgoglioso del lavoro che stiamo portando avanti. L'accordo con Fast Freight Marconi rappresenta un'importante tappa del nostro percorso di crescita. Voglio ringraziare tutto il team di Fast Freight Marconi, in particolare Silvia Arceci, Responsabile cargo di Aeroporto di Bologna e della gestione di Fast Freight Marconi, Ilaria Bimbi e Stefania Rosato, Responsabili operative di Fast Freight Marconi, per la loro collaborazione. Un sentito grazie anche al nostro team in Movinlog, che con grande impegno e spirito di squadra sta portando l’azienda a livelli sempre più alti. Crescere senza abbandonare i nostri valori e mantenendo al centro la persona e la sua formazione è ciò che ci differenzia: la logistica è stata trascurata, questo settore oggi governa il commercio mondiale e chiede, a gran voce, un cambiamento epocale e radicale. Non basta l’aritmetica, non è solo una questione di costi: occorre mettere sul tavolo competenze, studio ed una formazione continuativa. Lavorare in un’area cargo di una infrastruttura come un aeroporto richiede attenzione e qualità professionali e noi siamo pronti a fornire tutti gli strumenti necessari a chi collabora con noi grazie a dei piani formativi che, nel tempo, faranno la differenza nell’approccio al lavoro quotidiano e nella crescita di un settore che non è solo gambe e braccia ma che oggi è soprattutto testa.'



Continuità e attenzione al personale



Movinlog mette al centro le persone, non solo con le parole ma con azioni concrete che testimoniano il grande rispetto che l’azienda nutre nei confronti di famiglie e lavoratori: uno degli aspetti chiave di questa operazione è la garanzia del mantenimento dei posti di lavoro per tutti i dipendenti precedentemente impiegati nel plant di Fast Freight Marconi S.p.A. che abbiamo manifestato la volontà di restare.

Movinlog ha infatti rispettato le normative vigenti e il 'Protocollo d’intesa in materia di appalti' siglato tra l’Aeroporto di Bologna, le Organizzazioni sindacali, il Comune e la Città metropolitana di Bologna, assicurando così la continuità lavorativa e la serenità per numerose famiglie.



La storia di Movinlog: dall'esperienza alla leadership nel settore logistico



Fondata nel 2006 a Reggio Emilia come cooperativa da esperti del settore logistico, Movinlog ha compreso fin da subito l’importanza crescente della gestione dei flussi di materiali e informazioni all'interno di qualsiasi settore economico. Il nome stesso 'Movinlog' richiama dinamismo e logica: Movin, come simbolo di evoluzione e movimento continuo, e Log come logistica e logico, a sottolineare la capacità dell'azienda di risolvere anche le sfide più complesse in modo razionale ed efficiente.

Nel 2018, per rispondere alla rapida crescita e alle nuove sfide del mercato, Movinlog è diventata una S.p.A., rafforzando il proprio posizionamento nel panorama logistico del Nord Italia. Oggi, l'azienda non si occupa solo di gestione di magazzini e movimentazione merci, ma fornisce anche consulenza e sviluppa soluzioni tecnologiche su misura, portando una visione strategica globale nel settore.