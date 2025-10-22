Navigare tra inflazione e volatilità: la risposta del consulente 'fee-only'

Il Panorama Economico e le Sfide del 2026Anche l'economia modenese non è esente da queste dinamiche globali. I distretti industriali dell'area (come la meccanica, il biomedicale e la ceramica) sono altamente esposti al ciclo internazionale. Le sfide legate alla frammentazione delle catene di fornitura e ai costi dell'energia continuano a esercitare pressione sui margini delle imprese che, sebbene resilienti, vedono l'export (storicamente un punto di forza) rallentare in alcuni settori chiave.
Guardando al 2026, gli scenari presentano diversi nodi cruciali:
-Sfide Geopolitiche e Commerciali: La frammentazione dei mercati impatta le catene di fornitura, mantenendo alta la pressione sui costi e, di conseguenza, sui prezzi al consumo. I rischi di inasprimento delle politiche commerciali sono un fattore di incertezza primario.
-Dinamica dei Tassi di Interesse: Nonostante si intraveda l'ipotesi di una graduale discesa, le Banche Centrali mantengono un approccio prudente.
-Crescita Moderata: Le proiezioni indicano una ripresa del PIL europeo e italiano che, pur essendoci, si mantiene moderata e legata al sostegno dei consumi interni e ai fondi del Next Generation EU.
In questo scenario complesso, dove il rischio di decisioni impulsive o l'acquisto di strumenti finanziari inadatti si acuisce, la necessità di una vigilanza costante e di una consulenza neutrale è assoluta.
L'Affidabilità del Consulente IndipendenteÈ in questo panorama complesso che emerge con forza la figura del Consulente Finanziario Autonomo, o Indipendente. A differenza dei professionisti legati a banche o reti di vendita (remunerati tramite provvigioni sui prodotti che collocano e potenzialmente soggetti a pressioni commerciali), il Consulente Indipendente opera in regime 'fee-only' (a parcella). Ricevendo la sua retribuzione esclusivamente dal cliente, azzera ogni conflitto di interesse. Questa totale indipendenza gli consente di scegliere i migliori strumenti finanziari presenti sul mercato in base alle specifiche necessità del cliente, senza alcun obbligo di collocamento. Non avendo collegamenti con banche o reti, agisce sempre nell'esclusivo interesse del cliente.
Come Consulente Finanziario Autonomo, il Dott. Michele Fornero sottolinea: 'Il mio compito è fornire strategie prive di conflitti. In un contesto di turbolenze dei mercati, disporre di un coach finanziario esperto può fare la differenza.
