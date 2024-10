Novità in casa iGV: intervista a Corinne Clementi, la donna che sta rivoluzionando il modo di fare turismo

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

il Tour Operator “i Grandi Viaggi” ha intrapreso un percorso di grande evoluzione, puntando con decisione su tecnologie avanzate e ampliando le sue proposte di viaggio. Grazie a queste innovazioni, la clientela potrà contare su esperienze personalizzate e destinazioni inedite. Questo processo di rinnovamento include il rafforzamento dell’offerta, ma anche un uso più sofisticato degli strumenti digitali per migliorare l’interazione tra agenzie partner e viaggiatori.Incuriositi da questo nuovo slancio verso il futuro, abbiamo parlato con Corinne Clementi, amministratore delegato di i Grandi Viaggi, che ci ha illustrato come queste iniziative stiano rivoluzionando il modo di fare turismo.​

Corinne Clementi spiega che il passaggio verso la digitalizzazione e la personalizzazione è una risposta necessaria ai cambiamenti profondi del settore turistico. Oggi, chi viaggia non cerca più soluzioni standard, ma esperienze che si adattano ai propri desideri. 'L’evoluzione del mercato ci ha imposto di adottare tecnologie capaci di rispondere in maniera tempestiva e precisa ai bisogni del cliente' afferma Clementi. La tecnologia non è solo uno strumento, ma una leva per anticipare le richieste, personalizzando pacchetti e servizi in tempo reale.

L’utilizzo di piattaforme intelligenti consente di gestire ogni dettaglio del viaggio in modo flessibile, permettendo alle agenzie di proporre soluzioni modellate su misura, con un approccio dinamico che si adatta alle preferenze del viaggiatore. 'Abbiamo investito in innovazioni che ci permettono di offrire esperienze più fluide e un'interazione diretta, dove l'efficienza incontra la personalizzazione', sottolinea Clementi, evidenziando come questo approccio stia ridefinendo il concetto stesso di viaggio organizzato.



Perché puntare su mercati internazionali come Asia e Africa?

Secondo Corinne Clementi, l’apertura verso mercati internazionali come l’India, la Cina e l’Africa nasce dalla crescente domanda di esperienze autentiche lontane dal turismo di massa. 'La Corea, ad esempio, è una delle nuove destinazioni aggiunte al nostro catalogo, offre una profondità culturale straordinaria che vogliamo rendere accessibile in modo esclusivo' spiega Clementi, aggiungendo che l’obiettivo è creare itinerari su misura, ideali per piccoli gruppi. L’Africa, invece, con i suoi safari e le estensioni mare, rappresenta un’occasione per scoprire luoghi incontaminati e vivere esperienze uniche e irripetibili.

Come supportate le agenzie di viaggio nella transizione digitale?

Corinne Clementi sottolinea che il supporto alle agenzie di viaggio è un elemento fondamentale della strategia aziendale. 'Le agenzie sono il nostro primo interlocutore, per noi è cruciale che possano affrontare con serenità questa transizione tecnologica' afferma. Per questo motivo, l’azienda ha lanciato una serie di roadshow e sessioni di formazione in tutta Italia, pensati per aggiornare le agenzie sugli strumenti digitali di ultima generazione.

In particolare, l’adozione della nuova piattaforma gestionale consente alle agenzie di proporre pacchetti turistici flessibili e personalizzabili con facilità, rendendo l'intero processo più intuitivo. 'Non si tratta solo di fornire nuovi strumenti,' spiega Clementi, 'ma di garantire che le agenzie siano perfettamente allineate con le nostre innovazioni, in modo da creare un’esperienza senza frizioni per i clienti'.

Quali sono i prossimi obiettivi di crescita?

Corinne Clementi ha una visione chiara del futuro per l'azienda: espandere ulteriormente l'offerta internazionale e continuare ad investire in tecnologie avanzate. 'Vogliamo offrire esperienze sempre più personalizzate e uniche, garantendo ai nostri clienti un livello di servizio che va oltre le aspettative' afferma. Tra le priorità immediate c’è il consolidamento di destinazioni come l’Asia e l’Africa, oltre all’introduzione di nuove mete che permettano ai viaggiatori di scoprire culture e paesaggi inesplorati.

Un altro pilastro della strategia di crescita è legato alla sostenibilità. Clementi sottolinea che i Grandi Viaggi sta sviluppando pacchetti pensati per ridurre l’impatto ambientale, collaborando con partner locali attenti alla conservazione delle risorse naturali. 'Desideriamo promuovere un turismo responsabile e consapevole, che valorizzi e rispetti i territori e le comunità che ci accolgono' aggiunge Clementi. Innovazione e rispetto per l'ambiente si intrecciano dunque nel disegno futuro dell'azienda.