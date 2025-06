Numeri record nel 2024: Prima Assicurazioni si conferma l’insurtech più affidabile d’Italia

Una crescita che nasce da lontano

Il 2024 segna una nuova fase

Tecnologia sì, ma con il volto delle persone

Un’impresa italiana con visione europea

Il significato della fiducia

Conclusione

Nel 2015 era solo un’idea ambiziosa: utilizzare la tecnologia per trasformare il modo in cui gli italiani si relazionano con il mondo delle assicurazioni. A dieci anni di distanza, Prima Assicurazioni non solo ha mantenuto fede a quella visione, ma l’ha trasformata in uno dei modelli di business più solidi e riconosciuti dell’intero panorama assicurativo nazionale.Il 2024 è stato l’anno della conferma: 1,3 miliardi di euro di premi raccolti e 104 milioni di euro di EBITDA, in crescita del +257% rispetto all’anno precedente. Un risultato che va oltre i numeri e che racconta la storia di un’azienda che ha saputo coniugare tecnologia,fiducia e capacità operativa, diventando il punto di riferimento dell’insurtech in Italia.L’evoluzione di Prima Assicurazioni non è stata improvvisa. È il frutto di un percorso coerente, costruito nel tempo con un approccio rigoroso e visionario. A differenza di molti attori digitali entrati nel settore con strategie aggressive ma poco strutturate, Prima ha fatto della competenza tecnologica e della continuità operativa i propri pilastri.Fin dai primi anni, l’azienda ha scelto di sviluppare internamente ogni componente del proprio sistema: dagli algoritmi che elaborano i preventivi alle interfacce utente, passando per le architetture dati e i sistemi di gestione dei sinistri.Un ecosistema tecnologico completamente proprietario, mantenuto da un team di oltre 400 professionisti tra ingegneri, data scientist e sviluppatori.Questa autonomia tecnica ha permesso a Prima di muoversi con agilità, senza dipendere da fornitori esterni, e di offrire un servizio più efficiente, più sicuro e più trasparente.I risultati raggiunti nell’ultimo anno parlano chiaro. La raccolta premi di gruppo ha superato quota 1,3 miliardi di euro, segnando un incremento del 47% rispetto al 2023. Un’accelerazione che conferma un trend di crescita solida già evidente negli anni precedenti, con un CAGR del 60% tra il 2018 e il 2023.Ancora più significativo è l’EBITDA, che nel 2024 ha toccato i 104 milioni di euro, con una progressione a tre cifre che non lascia spazio a dubbi sulla redditività e la stabilità economica del modello.Ma dietro questi numeri non c’è solo una gestione efficiente. C’è un’organizzazione che ha saputo leggere il mercato, evolversi con coerenza e costruire una relazione di fiducia con milioni di clienti — oltre 4 milioni attivi solo in Italia.Una delle intuizioni più efficaci di Prima è stata quella di non affidarsi esclusivamente al canale digitale.Pur mantenendo un’identità da insurtech pura, l’azienda ha scelto di affiancare alla piattaforma online una rete fisica di intermediari. Questo approccio ibrido ha consentito di rispondere alle esigenze di un pubblico eterogeneo, che cerca rapidità ma anche supporto umano.In un settore in cui la trasparenza è diventata una necessità, Prima ha saputo semplificare l’accesso alle assicurazioni, offrendo ai clienti la possibilità di sottoscrivere e gestire la propria polizza in pochi minuti, con processi snelli, chiari e documentazione accessibile. E quando serve, la consulenza di un professionista non è mai lontana.Nel 2022, Prima ha aperto una nuova fase della sua storia con l’avvio delle attività in Spagna e nel Regno Unito. L’obiettivo è ambizioso: raddoppiare la raccolta premi internazionale entro la fine del 2025. Ma la scelta dei due mercati non è casuale. Entrambi mostrano dinamiche simili a quelle italiane: forte penetrazione digitale,concorrenza alta e un numero crescente di utenti che chiedono prodotti assicurativi più accessibili e smart.L’internazionalizzazione avviene quindi nel segno della continuità, esportando un modello collaudato che ha già dimostrato la propria efficacia, e con alle spalle un’organizzazione che si prepara a superare i 1.400 dipendenti entro il prossimo anno.Essere l’insurtech più affidabile d’Italia non è solo una questione di numeri.È una responsabilità che si conquista nel tempo, costruendo relazioni solide, garantendo continuità nei servizi, mantenendo le promesse e intervenendo con efficienza nei momenti critici.La fiducia nasce quando ogni cliente — dal giovane motociclista che attiva la sua prima polizza online, alla famiglia che sceglie Prima per la casa — percepisce di essere al centro di un sistema che funziona. Un sistema che ascolta, semplifica, protegge.Il 2024 ha confermato ciò che milioni di utenti sperimentano ogni giorno: Prima Assicurazioni è un punto fermo del nuovo mercato assicurativo italiano. La solidità dei risultati economici, la coerenza del modello operativo e l’approccio centrato sulle persone rendono l’azienda non solo la più solida, ma anche la più affidabile tra le insurtech italiane.In un settore dove la fiducia è tutto, Prima continua a fare la differenza.