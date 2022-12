Ortodonzia trasparente, l’innovazione invisibile agli occhi

Il disallineamento dei denti è un problema che in genere si affronta nell’infanzia, ma il disagio di una dentatura irregolare riguarda anche molte persone adulte, per le quali affrontare il percorso che comporta l’inserimento di un apparecchio fisso è emotivamente frustrante e faticoso.Per questo motivo l’introduzione delle mascherine trasparenti, da parte dei centri odontoiatrici moderni come Bludental, ha rivoluzionato il mondo dell’ortodonzia.L’apparecchio trasparente rappresenta oggi una tecnica altamente innovativa che, nelle mani di un esperto ortodontista, può trasformare l’evoluzione digitale in risultato.La grande rivoluzione di questo trattamento, oltre alla massima attenzione rivolta all’aspetto estetico, è rappresentata dalla possibilità di pianificare e programmare l’iter terapeutico in visione prospettica. Infatti, grazie all’uso di un software di progettazione 3D il paziente avrà la possibilità di vedere il risultato ancora prima dell’inizio del trattamento e decidere se intraprendere o meno il percorso.Se il paziente è soddisfatto dell’esito finale previsto dalla terapia, gli verrà consegnato l’allineatore trasparente, ovvero una serie di mascherine create digitalmente dall’impronta dentale delle sue arcate, in modo da aderire perfettamente senza creare alcun fastidio.Le mascherine dovranno essere sostituite dopo un intervallo di giorni prestabilito e muoveranno progressivamente i denti, fino al raggiungimento dell’effetto desiderato.I vantaggi dell’apparecchio trasparente sono numerosi:Gestione dell’apparecchio semplice e praticaIgiene orale più sempliceMassima discrezione esteticaDiminuzione del rischio di formazione della placcaDiminuzione del rischio di infiammazione gengivaleRiduzione dei tempi di curaGrazie all’aiuto di un ortodontista preparato, pianificare il percorso di cure sarà estremamente facile e finalmente potrete godere del sorriso che avete sempre desiderato.Contattate uno specialista per saperne di più, i centri Bludental sono aperti dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 20 con orario continuato.BLUDENTAL Modena, BD 18 srl, Via Emilia Est, 44 Modena- Telefono: 05 97281045 - Direttore Sanitario: Dott.ssa Ciccone Francesca, Iscritta all'Albo provinciale degli Odontoiatri di Roma n. 7184, Istanza di autorizzazione all’esercizio prot. n. 394058 del 20/10/2022