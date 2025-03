Packaging e marketing: come un’etichetta ben progettata può far aumentare le vendite

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Nel mondo del marketing e del branding, il packaging gioca un ruolo cruciale nel determinare il successo di un prodotto. Un’etichetta ben progettata, parte fondamentale del pack, non è solo un elemento estetico, ma uno strumento strategico capace di influenzare le decisioni d’acquisto e migliorare la percezione del brand. Vediamo in che modo un design efficace può fare la differenza.



L’impatto visivo: il primo elemento che attira il consumatore

Il primo contatto tra un prodotto e il consumatore avviene spesso attraverso la vista. Colori, font e immagini giocano un ruolo fondamentale e devono essere perciò scelti con attenzione per trasmettere immediatamente il valore e la personalità del marchio. Studi di neuromarketing dimostrano che l’uso di colori specifici può evocare emozioni e persino influenzare le percezioni sul prodotto.Ad esempio:

L’importanza delle informazioni chiare e leggibili





Differenziazione sullo scaffale: il potere della personalizzazione

Il rosso stimola l’appetito ed è spesso usato per alimenti e bevande ma anche urgenza.Il verde comunica naturalezza e sostenibilità, ideale per prodotti biologici o ecosostenibili.Il blu trasmette affidabilità ed è molto utilizzato nel settore farmaceutico.Oltre al design, l’etichetta deve contenere informazioni essenziali in modo chiaro e accessibile. La leggibilità è fondamentale, soprattutto in settori regolamentati come l’alimentare e il farmaceutico, dove normative stringenti richiedono dettagli precisi su ingredienti, istruzioni e certificazioni. Un layout ben studiato aiuta il consumatore a trovare rapidamente le informazioni di cui ha bisogno, migliorando l’esperienza d’acquisto.In un mercato sempre più competitivo, un’etichetta distintiva può fare la differenza tra essere notati o restare nell’ombra. Elementi come il rilievo serigrafico, la stampa a caldo o le etichette trasparenti possono dare un valore aggiunto al prodotto.





Sostenibilità e innovazione nei materiali





L’etichetta come strumento di comunicazione del brand





Conclusione

Inoltre, il trend della personalizzazione sta prendendo sempre più piede: etichette che cambiano colore in base alla temperatura o packaging che raccontano una storia unica possono creare un’esperienza memorabile per il consumatore.La sostenibilità è un tema sempre più rilevante per i consumatori e molte aziende stanno investendo in materiali eco-friendly per le proprie etichette. Soluzioni come la carta riciclata, gli adesivi biodegradabili e gli inchiostri a base vegetale stanno diventando lo standard per chi vuole ridurre l’impatto ambientale senza rinunciare alla qualità e alla resa estetica.Un’etichetta non è solo un pezzo di carta adesiva: è una dichiarazione di intenti del brand. Ogni scelta, dal design, ai materiali al font utilizzato, deve riflettere i valori dell’azienda. Ad esempio, Alkam, etichettificio specializzato nella stampa di etichette sostenibili su misura , offre un approccio innovativo per combinare estetica e funzionalità, aiutando i brand a distinguersi sul mercato con orientamento decisamente green sia nella produzione sia nei materiali ecosostenibili utilizzati per le etichette.Un’etichetta ben progettata è uno strumento di marketing potente, capace di catturare l’attenzione, comunicare valore e incentivare la fedeltà del consumatore. Investire nella sua qualità significa migliorare l’identità del brand e aumentare le vendite, in un mercato dove la prima impressione è spesso quella che conta di più.