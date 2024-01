Piante che fioriscono anche in inverno

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Nome scientifico Gracilis, l’erica invernale è una delle piante più tipiche dell’inverno che si può coltivare sia in terrapiena davanti alle casette in legno con veranda da giardino sia in vaso per dare un tocco di colore in più al balcone. La pianta aghiforme di colore verde intenso, si riempie di piccolissimi fiorellini che possono avere colori dal bianco al rosa. Sono particolarmente resistenti perciò durano fino alla fine dell'inverno.Impossibile non includere nella lista dei più bei fiori invernali il calicanto, nome scientifico Chimonanthus praecox, chiamato anche Calicantus. I suoi piccoli fiorellini dal colore giallo con petali racchiusi in un bocciolo rilasciano un profumo inebriante che permea l’aria. I fiori compaiono tra febbraio e marzo, ma anche a gennaio, sui rami ancora privi di foglie.

Bucaneve



Il bucaneve, nome botanico è Galanthus nivalis, è noto anche come fiore di febbraio, sebbene la fioritura possa iniziare già a gennaio e poi proseguire fino a marzo. Prende questo particolare nome perché tende a sputare nel sottobosco quando c’è ancora la neve. Noto anche come stella del mattino, è un piccolo fiorellino bianco a forma di campana con tre petali. Delicatissimo e incantevole, è il simbolo della purezza.



Ciclamino



Il ciclamino è un tipico fiore invernale e si trova principalmente nella varietà Persicum con bellissimi fiori di tanti colori diversi dal rosa al rosso. Fiorisce da settembre a primavera perciò dura tutto l’autunno e l'inverno, sebbene vada protetta dal freddo più rigido. Infatti, vale la pena tenerla in un luogo riparato dove la temperatura arriva ai 18° C.



Amamelide



Tutti i fiori di amamelide fioriscono in pieno inverno, a gennaio.



È un fiore molto particolare che sboccia quando il ramo è ancora completamente spoglio. Si riconosce per via dei tantissimi petali lunghi e sottili dal colore giallo.



Camelia



Tra i fiori invernali più belli, la Camelia Japonica fiorisce tra febbraio a maggio mentre la varietà Sasanqua che invece ha fiori che sbocciano tra novembre e marzo, sebbene abbia una fioritura meno vistosa. I bellissimi fiori dal delicato colore rosa sono spettacolari grazie alla numerosità dei petali. Entrambi sono piante perenni che sopportano benissimo il freddo; tuttavia, il gelo più pungente può rovinare i delicati fiori. Vanno quindi protette mettendole al riparo oppure coprirle quando i fiori compaiono.



Cavolo ornamentale



Sebbene sia un cavolo, non è commestibile. Ha quindi una funzione decorativa e negli ultimi anni ha fatto la sua gloriosa comparsa nelle aiuole con un colore vivace che tende al viola e lilla. È però improprio chiamarlo fiore poiché è una pianta erbacea che vive benissimo con il freddo, anche fino a quindici gradi sotto lo zero termico.



Elleboro



Noto anche come rosa di Natale, l’elleboro fiorisce tra dicembre e gennaio in presenza di condizioni climatiche favorevoli. Spunta direttamente dal terreno del sottobosco anche se innevato e gelato, ma con un’adeguata pacciamatura.