Porto Cervo: le migliori attrazioni da visitare nella perla della Costa Smeralda

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Ristorante Porto Cervo . Detto questo, non resta che proseguire organizzando le proprie tappe, affidandosi alla guida che segue.

Quando si visita una città come Porto Cervo, probabilmente una delle attrazioni principali, che si richiedono a questa perla della Costa Smeralda, è quella delle spiagge, assolutamente meritevoli di essere visitate in virtù di sabbia fine e mare cristallino. Le baie disponibili, in questo scorcio di Italia, sono numerose, ma quali sono le più belle da visitare? Si parte, senz'altro, con la spiaggia del Pevero, che spicca per la sua sabbia bianca e per il mare cristallino, in grado di restituire, ad ogni turista, un vero e proprio paesaggio caraibico. Per chi ricerca un'esperienza totalmente differente, si consigliano le due Calle di Liscia Ruja e Petra Ruja, con la seconda che - come indica il nome stesso - è costituita da ciottoli e con entrambe che regalano, molto spesso, dei paesaggi mozzafiato in termini di skyline.



Per un'esperienza più tranquilla, si consiglia la spiaggia di Romazzino, spesso più vuota rispetto alle altre, poiché è più difficile da visitare. Infine, per chi volesse trascorrere la giornata tentando di abbronzarsi, è assolutamente consigliata la spiaggia di Cala Granu, con mare spesso incontaminato.



Centro di Porto Cervo

Chi vuole allontanarsi, anche se velocemente, dalla spiaggia e dal mare, potrà ritrovare, nel centro di Porto Cervo, una serie di bellezze e di attrazioni tutt'altro che banali. Ad esempio, la Marina di Porto Cervo, una strada che costeggia il litorale e il porto turistico: al di là della bellezza del panorama, soprattutto nelle ore del tramonto e della sera, trattasi di un luogo assolutamente rilassante e adatto a tutti coloro che vogliono vivere un'esperienza turistica al 100%, magari sorseggiando un aperitivo. La Marina conduce anche verso il porto vecchio, dove potranno essere osservati non soltanto i grandi flussi di turisti che giungono, all'interno della città, in traghetto, ma anche le grandi navi da crociera, perfette per chi ama viaggiare attraverso questo mezzo di trasporto.



Dal centro di Porto Cervo è possibile raggiungere anche altre destinazioni, quali la piazzetta delle Chiacchiere: progettata dall'architetto Luigi Vietti, è un luogo piuttosto caratteristico, soprattutto dal punto di vista del turismo, data l'alta presenza di bar, ristoranti e altri luoghi di pubblico ritrovo, con yacht in bella vista che renderanno il proprio soggiorno sicuramente più attrattivo. A proposito di lusso, le strade del centro presentano anche numerosi negozi, tra cui quelli di grandi marchi o di moda di alto livello. Anche senza acquistare, trattasi di luoghi sicuramente molto attrattivi, per chi vuole dedicarsi ad una passeggiata nei luoghi più in nella città.



Chiesa di Stella Maris

Il proprio viaggio all’interno della piccola, ma bellissima, città di Porto Cervo si conclude con la chiesa di Stella Maris, adatta a chi ama l’arte da vivere in qualsiasi luogo del mondo. La chiesa si trova sulla collina alle spalle della costa costruita negli anni ‘70: grazie al suo stile moderno, potrà regalare tracce dell'arte di quel periodo, rappresentata soprattutto nel campanile a forma di cono.