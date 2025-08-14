Prevenzione delle complicanze nei pazienti allettati: strumenti e buone pratiche

Tra tutte le complicanze, le più note e temute sono senza dubbio le lesioni da pressione (o piaghe da decubito). Queste ferite, che possono interessare la pelle fino ai tessuti più profondi, non sono una fatalità inevitabile, ma il risultato di fattori specifici come la pressione prolungata, la frizione e le forze di stiramento. Uno dei fattori più critici che contribuiscono alla loro formazione è la gestione del microclima cutaneo. Un ambiente umido, causato da sudore o incontinenza, macera l'epidermide, la indebolisce e la rende molto più suscettibile ai danni da pressione. Per questo, mantenere la pelle sempre asciutta è una delle prime e più importanti buone pratiche.
La prevenzione, tuttavia, non si esaurisce nella cura della pelle. L'immobilità prolungata ha effetti sistemici su tutto l'organismo. A livello respiratorio, ad esempio, aumenta il rischio di polmonite ipostatica, causata dal ristagno di secrezioni nei polmoni che non vengono mobilizzate a sufficienza. Anche l'apparato circolatorio è a rischio: la ridotta mobilità rallenta il ritorno venoso, specialmente negli arti inferiori, aumentando la probabilità di sviluppare trombosi venose profonde, una condizione potenzialmente letale. A livello muscolo-scheletrico, l'inattività porta a una rapida perdita di massa muscolare (atrofia) e all'irrigidimento delle articolazioni (contratture), che possono rendere ancora più difficili i movimenti futuri e causare dolore.
Ma quali sono, concretamente, le buone pratiche per contrastare questo scenario? La più importante è senza dubbio la mobilizzazione.
Un altro pilastro della prevenzione è l'alimentazione. Un adeguato apporto di proteine, vitamine e liquidi è fondamentale per mantenere l'elasticità e la resistenza della pelle e per sostenere il tono muscolare. Un paziente malnutrito o disidratato è un paziente la cui pelle è intrinsecamente più fragile e vulnerabile.
In definitiva, la prevenzione delle complicanze nei pazienti allettati non è un singolo atto, ma un processo continuo e integrato. È una sinergia tra la conoscenza dei rischi, l'applicazione costante di buone pratiche come la mobilizzazione e la cura della pelle, e l'utilizzo di strumenti e ausili progettati per supportare questi sforzi.