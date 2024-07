Professione influencer marketing: chi sono, cosa fanno e quanto guadagnano

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Secondo Giacomo Cellini, consulente esperto di Social Media, 'gli influencer sono i nuovi protagonisti della comunicazione digitale, capaci di creare connessioni autentiche con il loro pubblico e di influenzarne le decisioni d'acquisto'.Ma chi sono esattamente gli influencer, cosa fanno e quanto possono guadagnare?In questo articolo esploreremo in dettaglio questa professione emergente, analizzando il significato dell'influencer marketing, come diventare un influencer, le diverse tipologie, le attività svolte, chi ingaggia gli influencer, come valutarli e le loro potenzialità di guadagno.Inoltre, daremo uno sguardo ad altre nuove professioni digitali che stanno rivoluzionando il mercato del lavoro.L'influencer marketing è una strategia di marketing che utilizza individui con una forte presenza online per promuovere prodotti o servizi.

Gli influencer hanno un seguito di persone che si fidano delle loro opinioni e raccomandazioni, rendendoli potenti alleati per i brand che desiderano raggiungere un pubblico mirato e coinvolto.



Come si diventa un influencer

Diventare un influencer richiede tempo, dedizione e una strategia ben definita. Ecco alcuni passi fondamentali:

Scelta di una nicchia: è essenziale concentrarsi su un settore specifico in cui si ha competenza e passione.

Creazione di contenuti di qualità: foto, video e testi devono essere originali, coinvolgenti e rilevanti per il pubblico di riferimento.

Interazione con il pubblico: Rispondere ai commenti, creare sondaggi e partecipare attivamente alle discussioni.

Collaborazioni e networking: stringere relazioni con altri influencer e brand per aumentare la propria visibilità.

Utilizzo dei social media: sfruttare le piattaforme social più adatte alla propria nicchia, come Instagram, YouTube, TikTok o LinkedIn.



Tipologie di influencer

Gli influencer si possono classificare in diverse categorie in base al numero di follower e al settore di appartenenza:



Nano-influencer: meno di 10.000 follower. Hanno un legame molto stretto con il loro pubblico.

Micro-influencer: tra 10.000 e 100.000 follower. Sono molto specializzati e spesso hanno alti tassi di coinvolgimento.

Macro-influencer: tra 100.000 e 1 milione di follower. Hanno un'ampia visibilità e possono influenzare un vasto pubblico.

Mega-influencer: oltre 1 milione di follower. Sono spesso celebrità o figure pubbliche con un'influenza su larga scala.



Che cosa fa un influencer

Un influencer svolge diverse attività per mantenere e far crescere la propria influenza, tra cui:

Creazione di contenuti: produzione di post, video, stories, e altri materiali.

Collaborazioni con brand: promozione di prodotti o servizi attraverso recensioni, unboxing, e post sponsorizzati.

Eventi e meet-up: partecipazione o organizzazione di eventi per incontrare i follower dal vivo.

Analisi dei dati: monitoraggio delle prestazioni dei contenuti e dei feedback del pubblico per ottimizzare la propria strategia.



Chi ingaggia un influencer

Tutte le aziende, senza distinzione di settore, possono collaborare con gli influencer per diverse ragioni:

Aumentare la visibilità: raggiungere un pubblico più ampio.

Migliorare l'immagine del brand: associare il marchio a figure influenti e rispettate.

Aumentare le vendite: utilizzare l'influenza per promuovere direttamente prodotti o servizi.

Creare contenuti di qualità: gli influencer sono spesso in grado di creare contenuti che risuonano con il loro pubblico.



Come valutare gli influencer

Per scegliere l'influencer giusto, è importante considerare diversi aspetti e rispondere ad alcune domande:

Autenticità e trasparenza: l'influencer è genuino e sincero con il proprio pubblico?

Coinvolgimento: qual è il tasso di interazione sui suoi contenuti?

Compatibilità con il brand: i valori e lo stile dell'influencer sono in linea con quelli del brand?

Raggiungimento del pubblico target: l'influencer ha un seguito che corrisponde al pubblico di riferimento del brand?

Esistono alcuni tools per valutare in modo semplice ma efficace un singolo influencer. Un consiglio molto utile potrebbe essere quello di investire su vari nano e micro-influencer per sfruttare anche la loro dote di creazione di contenuti.

Infatti, la creazione dei contenuti è molto spesso un tallone di Achille delle aziende.



Quanto guadagna un influencer

Il guadagno di un influencer varia notevolmente in base a diversi fattori, come il numero di follower, il tasso di coinvolgimento e la nicchia di appartenenza. Difficile fare delle ipotesi.

In ogni caso si può passare dal semplice regalare il prodotto da recensire fino a decine di migliaia di euro per un singolo post.

Ovviamente una strategia di influencer marketing per funzionare deve essere ripetitiva e allo stesso tempo coinvolgente. La scelta dell’influencer giusto per il proprio settore è determinante.



Perché gli influencer sono i nuovi protagonisti della comunicazione digitale

Gli influencer sono diventati i nuovi protagonisti della comunicazione digitale grazie alla loro capacità di creare contenuti autentici e rilevanti che risuonano con il loro pubblico. Questo fenomeno può essere spiegato da diverse ragioni.

Autenticità e Fiducia

Gli influencer sono percepiti come individui autentici, piuttosto che come figure aziendali o celebrità distanti. La loro capacità di condividere esperienze personali, opinioni sincere e storie quotidiane li rende più vicini e umani agli occhi dei follower.

Questa autenticità genera un alto livello di fiducia, che è fondamentale per influenzare le decisioni d'acquisto. I follower sono più propensi a seguire i consigli di qualcuno che percepiscono come genuino e simile a loro stessi.

Relazioni Personali

Gli influencer interagiscono regolarmente con i loro follower attraverso commenti, messaggi diretti e altre forme di comunicazione. Questo livello di interazione crea un senso di comunità e appartenenza, facendo sentire i follower parte di un gruppo più grande. Le relazioni personali costruite nel tempo aumentano il valore percepito dei consigli degli influencer.

Targeting Preciso

Gli influencer spesso operano all'interno di nicchie specifiche, come moda, bellezza, fitness, tecnologia, viaggi, e altro ancora. Questo permette ai brand di raggiungere un pubblico molto mirato e interessato ai loro prodotti o servizi. La precisione del targeting offerta dagli influencer è difficile da ottenere con altri metodi di marketing tradizionale.

Contenuti Coinvolgenti

Gli influencer sono esperti nella creazione di contenuti visivamente attraenti e coinvolgenti, che catturano l'attenzione del pubblico. Che si tratti di post su Instagram, video su YouTube o TikTok, o storie quotidiane, i loro contenuti sono progettati per intrattenere, informare e ispirare.

Questo tipo di contenuto ha un alto potenziale di coinvolgimento, aumentando la probabilità che i follower agiscano in base alle raccomandazioni dell'influencer.

Testimonianze Credibili

Quando un influencer promuove un prodotto o un servizio, la sua testimonianza è percepita come più credibile rispetto a una pubblicità tradizionale.

Gli influencer spesso provano i prodotti prima di raccomandarli e condividono opinioni oneste sui pro e contro, fornendo una prospettiva reale che i follower trovano utile e affidabile.

Capacità di Influenzare le Tendenze

Gli influencer hanno il potere di lanciare nuove tendenze e di influenzare il comportamento del pubblico. Un semplice post o video può portare a un aumento significativo delle vendite di un prodotto o a un cambiamento nelle preferenze dei consumatori.

La loro capacità di essere trendsetter rende gli influencer partner estremamente preziosi per i brand che cercano di rimanere rilevanti e alla moda.

Misurabilità e ROI

Le campagne di influencer marketing sono altamente misurabili. Le aziende possono tracciare direttamente il ritorno sull'investimento (ROI) attraverso metriche come il coinvolgimento, le visualizzazioni, i click-through rate e le conversioni. Questa trasparenza permette ai brand di ottimizzare le loro strategie di marketing in tempo reale, ottenendo risultati migliori.



Altre nuove professioni digitali

Oltre agli influencer, il mondo digitale offre molte altre professioni emergenti, tra cui:

Content creator: specializzati nella produzione di contenuti multimediali.

Social media manager: gestiscono e pianificano le strategie sui social network.

SEO specialist: ottimizzano i siti web per migliorare la loro visibilità sui motori di ricerca.

Data analyst: analizzano i dati per estrapolare insights utili per le decisioni aziendali.

E-commerce manager: gestiscono le operazioni dei negozi online.

Advertiser: si occupano di campagne pubblicitarie sui social media e sui motori di ricerca.



Conclusioni

L'influencer marketing è una professione in continua evoluzione che offre molte opportunità per chi sa come costruire e mantenere una presenza online efficace.

La scelta del giusto influencer può fare una grande differenza per i brand che cercano di aumentare la loro visibilità e il loro coinvolgimento.

Con l'emergere di nuove professioni digitali, il panorama lavorativo continua a cambiare, offrendo sempre nuove opportunità per chi è disposto a innovare e adattarsi.

In conclusione, gli influencer sono diventati i protagonisti della comunicazione digitale grazie alla loro capacità di creare connessioni autentiche e di fiducia con il loro pubblico.

Questa capacità, unita a contenuti coinvolgenti e targeting preciso, li rende strumenti potenti per i brand che desiderano influenzare le decisioni d'acquisto dei consumatori moderni.