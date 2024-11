Report AI 2024 di Hostinger: l’intelligenza artificiale a supporto del

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





AI come partner delle PMI anche dove è richiesta inventiva

Il report presentato da Hostinger indaga proprio su come l'intelligenza artificiale stia aiutando le piccole e medie imprese nelle sfide quotidiane che i cambiamenti del mercato mettono sul tavolo. Inoltre, vale la pena affidarsi all’ AI per trasformare i processi creativi perché permette di passare più rapidamente dall’idea alla sua concretizzazione.I dati dicono che quasi il 90% delle aziende si avvale già dell'intelligenza artificiale per realizzare website e contenuti destinati a internet o ai social network.

E la percentuale di chi si affida all’AI Builder sta crescendo: è un prezioso alleato non solo per gli aspetti tecnici, produttivi o automazioni ma anche negli ambiti dove è richiesta maggiore inventiva.







PMI e intelligenza artificiale: lo strumento ideale per progettare siti web





Integrare l’AI nei processi creativi delle PMI: tutti i vantaggi

Sebbene la metà delle imprese voglia adottare l’AI ma abbia difficoltà per mancanza di conoscenze e capacità, le piattaforme di Machine Learning sono largamente usate per dar vita a progetti professionali e accattivanti, grafica compresa. Per fortuna, prodotti come AI Website Builder, Figma o Fronty, sono facili da usare e aiutano a raggiungere ottimi risultati senza dove padroneggiare particolari doti tecniche.I vantaggi che si ottengono nell'integrare l’AI nei processi creativi e nel web design riguardano:Riduzione dei tempi di progettazione;Riduzione dei costi;Minore impiego di risorse aziendali;Maggiore autonomia.

Infatti, utilizzando i software e le piattaforme AI-driven, le imprese ottengono efficienza operativo insieme a validi suggerimenti creativi che includono design e layout per distinguersi dai competitor.







AI e sfide per le piccole medie imprese: quali sono le principali

Se da un lato l’AI è un valido alleato, dall'altro presenta anche delle sfide. Infatti, le aziende devono conservare la loro originalità e l’unicità dei contenuti. Il rischio di omologazione è dietro l'angolo e per evitarlo, occorre ricordare che l'AI rappresenta solo uno strumento per generare nuove idee senza che si sostituisca alla creatività e all’ingegno umano.Occorre ricercare il giusto equilibrio tra la tecnologia e la personalizzazione, scongiurando il rischio di perdere di vista il brand e i suoi valori fondanti. Solo sfruttando i punti di forza della tecnologia e della creatività umana contemporaneamente, si consegue il migliore dei risultati.

Intelligenza artificiale e ottimizzazione dei siti web: come migliorare l’User Experience

Oggi l’intelligenza artificiale non solo velocizza i processi creativi passando più velocemente dall'idea alla sua realizzazione, ma svolge un ruolo fondamentale nel migliorare l'esperienza per l'utente. Grazie a contenuti web ben progettati e percorsi ottimizzati, l'impresa conquista un vantaggio competitivo. Instaurando una migliore relazione con il pubblico target, la tecnologia permette di distinguersi e aumentare la visibilità del brand.