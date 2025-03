Rimborso biglietto per volo cancellato: diritti dei passeggeri e come ottenerlo

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Immagina di essere pronto a partire per la tua destinazione, con le valigie fatte e il biglietto in mano. Arrivi in aeroporto e scopri che il tuo volo è stato cancellato. Un disagio enorme, che può rovinare un viaggio di lavoro o una vacanza. Ma sapevi che, in questi casi, hai diritto a un rimborso o a un risarcimento?

Vediamo insieme quali sono i tuoi diritti e come ottenere il rimborso del biglietto aereo.



Quando hai diritto al rimborso per un volo cancellato?

Secondo il Regolamento (CE) n. 261/2004, i passeggeri hanno diritto a un rimborso completo del biglietto o a un volo alternativo in caso di cancellazione. Tuttavia, ci sono alcune condizioni fondamentali:Il volo deve partire da un aeroporto dell'UE o essere operato da una compagnia aerea con sede nell'UE.

Rimborso o volo alternativo: cosa scegliere?

La cancellazione non deve essere dovuta a circostanze straordinarie, come maltempo, scioperi del personale aeroportuale o emergenze sanitarie.Se la compagnia aerea ha informato il passeggero meno di 14 giorni prima della partenza, può essere dovuta anche una compensazione economica.Se il tuo volo è stato cancellato, la compagnia aerea deve offrirti due opzioni:Rimborso totale del biglietto, che ti permette di riavere indietro i soldi e prenotare un altro volo autonomamente.Imbarco su un volo alternativo, il prima possibile o in una data successiva a tua scelta.Inoltre, se la cancellazione ti costringe ad attendere diverse ore in aeroporto, hai diritto a:· Pasti e bevande gratuiti in base al tempo di attesa.· Due telefonate o e-mail gratuite.· Pernottamento in hotel e trasporto dall’aeroporto se necessario.

Compensazione economica: quando è prevista?

Come richiedere il rimborso del volo cancellato?

Sos Viaggiatore: l’aiuto professionale per ottenere il tuo rimborso

Oltre al rimborso del biglietto, potresti aver diritto a una compensazione che varia in base alla distanza del volo:250€ per voli fino a 1.500 km400€ per voli tra 1.500 e 3.500 km600€ per voli superiori a 3.500 kmQuesta compensazione è dovuta se la cancellazione non è stata causata da circostanze straordinarie e se la compagnia non ti ha offerto un volo alternativo con orari simili a quelli originari.Per ottenere il rimborso del biglietto o la compensazione, dovrai:Contattare la compagnia aerea e compilare il modulo di richiesta rimborso.Allegare documenti importanti, come biglietto aereo, carta d’imbarco e comunicazioni ricevute dallacompagnia.Attendere la risposta della compagnia, che può richiedere diverse settimane.Se la compagnia aerea rifiuta il rimborso o non risponde, puoi rivolgerti a un servizio specializzato.Se la compagnia aerea non ti ha ancora rimborsato o ti sta negando la compensazione economica, Sos Viaggiatore ti aiuta gratuitamente a ottenere ciò che ti spetta.Con il supporto di esperti legali, puoi avviare una richiesta senza anticipare alcun costo. La procedura è semplice:Compili il modulo online su sosviaggiatore.it Un consulente esperto verifica la tua pratica e si occupa di contattare la compagnia aerea.Ottieni il rimborso senza spese iniziali: Sos Viaggiatore trattiene solo il 30% della somma recuperata, ma solo in caso di esito positivo.Non lasciare che una cancellazione rovini il tuo viaggio: fai valere i tuoi diritti e ottieni il rimborso che ti spetta!