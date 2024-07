Scegliere un gestionale per il tuo negozio: qualche dato per aiutarti

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

In Italia, gli investimenti in digitale da parte dei principali retailer sono cresciuti passando dal 2,5% del fatturato nel 2022 al 3,1% nel 2023 (dati dell’Osservatorio Innovazione Digitale nel Retail) proprio perché le aziende riconoscono sempre più l'importanza di integrare tecnologie avanzate per migliorare l'esperienza del cliente e rimanere competitive.Nell’ultimo anno, sempre secondo l’Osservatorio, il valore delle vendite al dettaglio di prodotto totali ha registrato una crescita di +4% ciò significa che il negozio torna ad avere un ruolo centrale.L'adozione di un software gestionale efficiente è un altro pilastro fondamentale per garantire una gestione migliore e non rimanere indietro di fronte alle nuove richieste del mercato e della clientela.

Ma con così tante opzioni disponibili sul mercato, come fai a scegliere il software giusto per il tuo negozio? In questo articolo, ti guideremo attraverso i passaggi essenziali per scegliere un gestionale per il tuo negozio, con particolare attenzione a tre caratteristiche fondamentali per una gestione innovativa e moderna: cloud, e-commerce e gestione del punto cassa, e in aggiunta, la possibilità di utilizzo da parte di più utenti contemporaneamente.



Perché un gestionale in cloud è fondamentale?

Un gestionale in cloud offre numerosi vantaggi rispetto a un software tradizionale installato sul tuo computer. Secondo uno studio di IDC, in Italia ad utilizzarlo ed esserne pienamente soddisfatti è il 60% delle aziende. Innanzitutto, è accessibile da qualsiasi luogo con una connessione internet, il che significa che tu e i tuoi dipendenti potete lavorare da qualsiasi parte, sia in negozio che a casa.



Questo aumenta la flessibilità e la produttività, soprattutto in presenza di più sedi o dipendenti che viaggiano spesso.

Inoltre, i gestionali in cloud sono solitamente aggiornati automaticamente, quindi avrai sempre accesso alle ultime funzionalità e correzioni di bug. Questo ti libera dal doverti preoccupare di installare manualmente gli aggiornamenti e ti assicura di avere sempre la migliore versione del software.

Infine, i gestionali in cloud sono spesso più scalabili rispetto ai software tradizionali. Questo significa che puoi facilmente aggiungere nuovi utenti o funzionalità man mano che la tua azienda cresce.



E-commerce e gestionale: un connubio imprescindibile

Se vendi online, è fondamentale scegliere un gestionale che si integri con il tuo sito web di e-commerce. Questo ti permetterà di gestire il tuo inventario, gli ordini e i

clienti da un unico posto, risparmiando tempo e aumentando l'efficienza. L'e-commerce continua a crescere costantemente: si parla nell’ultimo anno di un aumento dell'8% a conferma del ruolo fondamentale di questo canale.

Ma un buon gestionale per e-commerce dovrebbe includere le seguenti funzionalità:

• Gestione dell'inventario: ti permette di tenere traccia dei livelli di magazzino e di generare automaticamente ordini di acquisto quando necessario.

• Gestione degli ordini: ti permette di ricevere, elaborare e spedire gli ordini online.

• Gestione dei clienti: ti permette di memorizzare le informazioni dei clienti, la cronologia degli ordini e le preferenze.



Gestione del punto cassa: semplicità e velocità

Il tuo gestionale dovrebbe anche includere un modulo per la gestione del punto cassa, che ti permette di:

• Battere scontrini e fatture

• Accettare pagamenti

• Gestire i resi

• Stampare ricevute



Un buon modulo di gestione del punto cassa dovrebbe essere facile da usare e veloce, in modo da non rallentare mai le vendite.

Utilizzo da più utenti contemporaneamente: collaborazione e scalabilità

Se hai più dipendenti che lavoreranno con il gestionale, è importante scegliere un software che supporti l'utilizzo da parte di più utenti contemporaneamente. Questo ti permetterà di:

• Collaborare in tempo reale ai progetti

• Condividere le informazioni tra i dipendenti

• Monitorare l'attività dei dipendenti



Scegliere il gestionale giusto: i fattori da considerare

Oltre alle tre caratteristiche fondamentali di cui abbiamo discusso sopra, ci sono altri fattori da considerare quando si sceglie un gestionale per il tuo negozio:

• Le tue esigenze specifiche: Quali sono le tue esigenze specifiche come negoziante? Hai bisogno di un gestionale che gestisca solo le vendite al dettaglio oppure hai bisogno di un software che includa anche funzionalità per la contabilità, la gestione dei clienti o la gestione del magazzino?

• Il tuo budget: Quanto sei disposto a spendere per un gestionale? I prezzi dei software gestionali possono variare notevolmente, quindi è importante definire un budget prima di iniziare la ricerca.

• Le recensioni degli utenti: Leggi le recensioni di altri negozianti che utilizzano il software che stai considerando. Questo ti darà un'idea dei pro e dei contro del software e ti aiuterà a prendere una decisione ben ponderata e informata.



Conclusione

Scegliere il gestionale giusto per il tuo negozio può essere un processo complesso ma è un investimento importante che può migliorare significativamente l’attività come dimostrano i dati che negli ultimi anni hanno una tendenza in positivo. Seguendo i consigli di questo articolo, sarai in grado di scegliere un software in grado di soddisfare le tue esigenze specifiche e raggiungere gli obiettivi aziendali.

Ricorda: non esiste un software gestionale perfetto per tutti. La cosa più importante è scegliere un software che soddisfi le tue esigenze specifiche e che rientri nel tuo budget.

Altri consigli utili:

• Fai una demo del software prima di acquistarlo: Alcuni dei fornitori di software gestionale offrono prove gratuite come Bman, il primo gestionale in cloud https://www.bman.it/gestionale-negozi