Scopri Atlas Plan: il leader delle grandi lastre in gres porcellanato

Atlas Plan, il brand di riferimento per architetti e interior designer

Nata a Fiorano Modenese nel 2017, proprio nel centro del distretto ceramico in Italia, l’obiettivo dell’azienda è sempre stato quello di proporre il gres porcellanato in modo innovativo, soddisfacendo le esigenze dei clienti moderni, sempre più orientati al design e alla praticità. Atlas Plan, brand di Atlas Concorde, è quindi specializzata nella creazione di piastrelle grandi formati : tutti i loro prodotti sono studiati nei minimi dettagli, con un tocco sofisticato e moderno.Chi si occupa di progettare case, sa molto bene che è essenziale osservare i trend di mercato: la qualità, oggi, è una delle caratteristiche più richieste da chi sta per ristrutturare la propria abitazione.

Molte delle case presenti in Italia sono piuttosto “vecchie”: l’ammodernamento degli edifici passa da partner affidabili, che usano i migliori materiali – quelli innovativi – per creare risultati sofisticati ed eleganti.

E questo vale per gli ambienti indoor e outdoor: le esigenze attuali dei clienti si legano alla contemporaneità, alla praticità, alla bellezza. E se pensiamo alle grandi lastre in gres porcellanato, che permettono di dimenticarsi delle fughe, allora otteniamo tutti i pregi elencati fin qui.

Nello specifico, però, Atlas Plan propone un catalogo di lastre in tre formati tra cui scegliere, tre diversi spessori e sei finiture disponibili in colori moderni, che saltano subito all’occhio. I prodotti vengono elaborati con grande maestria, come ci si aspetterebbe da un’azienda a Fiorano Modenese, polo industriale di rilevanza internazionale nella produzione di ceramiche.



Un partner ideale per pavimenti innovativi e dal design sofisticato

Lastre in gres porcellanato di Atlas Plan, l’idea wow per indoor e outdoor

Durante un progetto di arredo e ristrutturazione, affidarsi a un partner che propone un’offerta completa, variegata, e che viene incontro ai bisogni dei clienti è essenziale per trovare la giusta “quadra”.Oltre a un catalogo tanto ricco, ci sono due fattori che fanno sempre la differenza, e sono l’innovazione e la tecnologia. Il settore edile è profondamente cambiato negli ultimi anni, e tanti materiali sono diventati dei veri e propri punti di riferimento.Come il gres porcellanato, in trend ormai da tempo, destinato a diventare un evergreen per la casa. Per molti motivi: pensiamo all’impermeabilità, alla resistenza agli urti e ai graffi, alla facilità stessa di manutenzione e di pulizia.Non solo: di fatto è resistente agli sbalzi termici e il suo colore non subisce alterazioni negli anni. Tutto ciò è possibile con un occhio di riguardo anche verso il design e la funzionalità, aspetti in cui si contraddistingue l’operato di Atlas Plan.Esaminando i prodotti di Atlas Plan nello specifico, possiamo confermare tutti i vantaggi fin qui elencati, tra cui l’alta resistenza alle macchie, agli agenti chimici, oltre a essere privo di metalli e sostanze cancerogene.Le lastre in gres porcellanato rispettano i criteri di sicurezza, con certificazioni specifiche, che le rendono un prodotto attraente per i clienti degli studi tecnici di geometri e di architetti, puntando così alla massima qualità.Oltre a questo, vale la pena menzionare il tema della sostenibilità, che sta giocando sempre più un ruolo centrale nell’interior design. Il gres porcellanato, soprattutto se comparato ad altri materiali, presenta un ciclo di vita lunghissimo. E, alla fine, può essere smaltito in sicurezza.Dalle texture alle cromie, i modelli disponibili per l’acquisto sono molteplici: basta sfogliare il loro catalogo per iniziare a realizzare insieme alla clientela ilnuovo pavimento (e non solo). Mantenendo una premessa importante: un progetto sofisticato, di qualità e dalla bellezza impareggiabile.