Sistemi di gestione della flotta: che cosa sono e perché adottarli quanto prima

Al giorno d’oggi i settori della logistica, dei trasporti e della movimentazione merci hanno una rilevanza cruciale per l'economia del Paese. La tecnologia applicata alla logistica oggi dà vita a soluzioni per gestire la flotta aziendale e ottenere numerosi vantaggi, uno tra tutti l'aumento della produttività.Grazie ai più moderni localizzatori all'avanguardia, il sistema di gestione rimorchi consente di tracciare e monitorare la flotta aziendale. Gli imprenditori nel campo dei trasporti e logistica possono finalmente avere la certezza che ogni veicolo venga sfruttato in modo efficiente. Grazie a soluzioni di tracciamento, l'azienda può istruire gli autisti perché guidino nel modo migliore e gestire i beni trasportati nel rimorchio con intelligenza.

Il sistema di tracciamento sfrutta la posizione GPS e altri dispositivi che forniscono informazioni in tempo reale, come ad esempio quelle in merito al consumo del carburante e allo stato del motore. Le informazioni arrivano anche quando il rimorchio è fermo o trasportato da treni e navi cargo.

L'adozione dei migliori sistemi di gestione del parco mezzi assicura all'impresa una maggiore produttività, unita a una riduzione di tempi e costi. Allo stesso tempo, si migliora la sicurezza grazie a metriche precise che agevolano anche il processo decisionale e la comunicazione.

Gestione dei rimorchi: tutti i vantaggi

Sebbene siano già stati accennati in precedenza, conviene soffermarsi ancora un po’ sui tanti vantaggi che i sistemi di gestione della flotta aziendale, come Webfleet, assicurano perché spiegano come mai ogni impresa che opera nella logistica dovrebbe adottarli quanto prima.

Il tracciamento permette di monitorare in tempo reale i rimorchi, seppur fermi.



Il sistema offre a ogni azienda una maggiore capacità di controllo sul tragitto quotidiano anche quando il trasporto avviene via mare. Grazie alla connessione mobile di ultima generazione, l'imprenditore può verificare la posizione attuale su mappe interattive e pianificare la logistica.

Tra i punti di forza maggiori legati all'adozione di un localizzatore, bisogna contare la riduzione dei costi. Gestendo gli asset, l’imprenditore mantiene sia il valore del veicolo sia quello delle attrezzature, prolungandone la vita utile ed evitando guasti che richiederebbero costose manutenzioni straordinarie. Gli investimenti aziendali vengono massimizzati con il monitoraggio, impedendo anche perdite e furti.

I sistemi per la gestione dei rimorchi aiutano a ottimizzare i veicoli. Grazie a dati aggiornati e precisi, l'impresa sceglie il percorso migliore per arrivare a destinazione e, allo stesso tempo, pianificare eventuali manutenzioni ordinarie. I tempi morti di inattività del veicolo sono ridotti conoscendo il chilometraggio esatto e le ore trascorse su strada.

Se l’impresa monitora gli asset, aumenta il livello di sicurezza poiché si prevengono ribaltamenti o eccessiva usura degli pneumatici. Monitorando la posizione in tempo reale, si risponde tempestivamente in caso di emergenza o anomalie che colpiscono il rimorchio o le attrezzature.

Infine, i moderni sistemi di tracciamento si possono integrare con software per la gestione della flotta che assicurano all'impresa logistica ancora più benefici e vantaggi, tra cui una migliore comunicazione tra dipartimenti che si riflette positivamente sulla capacità decisionale.