SiVola: la startup che trasforma i viaggi di gruppo

Nata dalla passione di cinque travel blogger italiani, SiVola si propone di offrire esperienze di viaggio uniche e condivise, rivolgendosi principalmente a un pubblico giovane, dai 20 ai 45 anni. La missione è trasformare ogni viaggio in un'avventura comunitaria, dove la condivisione e l'autenticità sono al centro dell'esperienza.Uno degli aspetti distintivi di SiVola è l'organizzazione di eventi speciali e viaggi tematici. Nel maggio 2024, l'azienda ha ospitato la seconda edizione del SiVola Fèst in Marocco, un evento che combina la passione per i viaggi con quella per la musica.

Questo evento ha visto la partecipazione di Max Pezzali, offrendo ai partecipanti un'esperienza unica che include visite culturali e un grande concerto finale.

Offerte di viaggio diversificate

SiVola offre una vasta gamma di viaggi di gruppo che spaziano da avventure esotiche a tour culturali. Tra le destinazioni più popolari ci sono l'Islanda, l'Alaska, il Giappone, e la Turchia. Ogni viaggio è attentamente progettato per garantire un'esperienza autentica e coinvolgente, con itinerari che permettono ai partecipanti di esplorare luoghi iconici e nascosti.

Focus sulla qualità e la trasparenza

Un punto di forza di SiVola è la trasparenza nei prezzi e la qualità del servizio. I viaggi sono all-inclusive, eccetto per i pasti, eliminando così i costi nascosti e costruendo un rapporto di fiducia con i clienti. Inoltre, i coordinatori di viaggio sono professionisti esperti che assicurano che ogni dettaglio sia curato, garantendo un'esperienza senza intoppi per i partecipanti.



Campagne di marketing innovative

Per il 2024, SiVola ha lanciato una nuova campagna pubblicitaria con l'obiettivo di sfatare i falsi miti sui viaggi. La campagna, intitolata “Non ci sono più le mezze stagioni”, mira a promuovere destinazioni meno conosciute e a incoraggiare i viaggiatori a esplorare nuovi luoghi con mente aperta. Questa iniziativa riflette l'impegno dell'azienda nell'offrire esperienze di viaggio autentiche e innovative.

Collaborazioni e partnership

SiVola sta ampliando la sua rete di collaborazioni e partnership con altre aziende del settore turistico e culturale. Recentemente, ha stretto accordi con operatori locali in destinazioni emergenti come il Nepal e la Giordania, permettendo di offrire pacchetti esclusivi che includono esperienze uniche come trekking sui sentieri dell'Himalaya e soggiorni in campi beduini nel deserto. Queste collaborazioni non solo arricchiscono l'offerta di viaggi, ma contribuiscono anche allo sviluppo economico delle comunità locali coinvolte.

Prospettive future e crescita

Guardando al futuro, SiVola ha ambiziosi piani di espansione che includono l'aumento del numero di clienti e l'espansione in nuovi mercati internazionali. L'azienda prevede di raggiungere un fatturato di 20 milioni di euro nel 2023 e 30 milioni di euro nel 2024, puntando a diventare un leader globale nel settore dei viaggi di gruppo.

Conclusione

SiVola rappresenta un esempio brillante di come una startup possa rivoluzionare il settore dei viaggi di gruppo attraverso l'innovazione, la passione e un forte orientamento al cliente. Con una crescita costante e ambiziosi piani di espansione, l'azienda è destinata a rimanere un punto di riferimento nel mercato dei viaggi.