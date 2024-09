Smalto all'acqua per legno: che cos'è e come si usa

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Lo smalto ad acqua per il legno è una tipologia di vernice a base di acqua. Tra le sue caratteristiche principali spiccano la facilità di utilizzo e l'alto grado di copertura. Infatti, dopo aver passato lo smalto all'acqua sulla superficie in legno, ottieni un colore omogeneo e pieno. Lo smalto all’acqua resistente è preferibile rispetto allo smalto con solvente perché non contiene sostanze chimiche pericolose e volatili. È inodore perciò utilizzabile anche all'interno di casa, oltre che negli spazi outdoor.

Tuttavia, di solito esistono delle differenze tra gli smalti all'acqua per interno ed esterno poiché i primi sono pensati per offrire una maggiore protezione dal sole e dagli agenti atmosferici. Un prodotto di questo tipo si usa su parti in legno come persiane, infissi, balconi, porte, arredi da giardino.

Quando invece hai tra le mani uno smalto a base acqua per l'interno, si tratta di un prodotto che offre un'alta resistenza proteggendo i tuoi mobili in legno da urti, graffi, abrasioni. Usa uno smalto all'acqua per interni quando devi trattare mobili e qualsiasi altro elemento in legno come le porte.



Dopo aver dato una veloce definizione della vernice a base di acqua, puoi finalmente entrare in azione. La maggior parte dei prodotti che trovi in commercio sono già pronti all'uso perciò non perdi tempo nella preparazione.

Ciò nonostante, puoi decidere di diluire il prodotto per renderlo più fluido e facile da stendere. Naturalmente, più diluisci lo smalto, più mani di colore devi dare per avere una copertura perfetta. Se desideri procedere comunque in questo modo, la diluizione non va fatta a occhio ma procurati un contenitore graduato per maggiore precisione. Solo in questo modo, riesci a riprodurre la stessa sfumatura di colore per le successive passate o in un futuro più lontano.

Come già anticipato in precedenza, lo smalto all'acqua è facile da utilizzare e puoi scegliere di adoperare un pennello, un rullo, la pistola a spruzzo in base alle tue preferenze. Tuttavia, prima di passare alla stesura vera e propria, ci sono alcune operazioni preliminari da sbrigare che includono eliminare la verniciatura precedente. Puoi utilizzare della semplice carta vetrata oppure una levigatrice. L'operazione consente anche di disfarti eventuali deformità della superficie come i graffi.

Una volta terminato, puoi passare finalmente alla stesura vera e propria, ricordando però di mescolare bene il prodotto poiché i pigmenti spesso si depositano sul fondo. Passa lo smalto ad acqua per legno con precisione e lascia asciugare completamente. Di solito, sarebbe preferibile dare una seconda o addirittura una terza mano, fino a raggiungere una copertura perfetta e duratura che riporta in vita i tuoi mobili in legno.