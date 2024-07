SUN&CO di Beautech: la linea solare per un'abbronzatura perfetta

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

In questo articolo, esploreremo i prodotti della linea SUN&CO, i loro benefici e perché sono la scelta ideale per le estetiste che vogliono offrire solo il meglio ai propri clienti.La linea SUN&CO di Beautech è composta da CosmecEtici® solari che combinano ingredienti naturali e tecnologie avanzate per garantire una protezione efficace e un'abbronzatura uniforme. Ogni prodotto è formulato con filtri solari eco-friendly, complessi di tirosina e olio di tamanu per rispondere alle esigenze di ogni tipo di pelle.Una preparazione adeguata della pelle è essenziale per ottenere un'abbronzatura perfetta.

I prodotti SUN&CO contengono il TYROSINA COMPLEX, un ingrediente chiave che stimola la produzione di melanina, accelerando e intensificando il processo di abbronzatura. Questo complesso aiuta a ottenere un colorito dorato più rapidamente e con meno esposizione ai raggi UV, riducendo il rischio di danni solari.

Proteggere la pelle

La protezione solare è fondamentale per prevenire i danni causati dai raggi UV. I prodotti della linea SUN&CO sono formulati con filtri solari eco-friendly, che offrono una protezione ad ampio spettro contro i raggi UVA e UVB.

Questi filtri sono rispettosi dell'ambiente marino, riducendo l'impatto ecologico dei prodotti solari. Utilizzare una protezione adeguata non solo previene le scottature, ma riduce anche il rischio di invecchiamento precoce e problemi cutanei a lungo termine.

Prolungare l'abbronzatura

Mantenere un'abbronzatura duratura e uniforme richiede una cura adeguata anche dopo l'esposizione al sole. La linea SUN&CO include prodotti specifici per prolungare l'abbronzatura, idratando e nutrendo la pelle in profondità.



L'olio di tamanu, noto per le sue proprietà rigenerative e lenitive, aiuta a riparare la pelle e a mantenerla elastica e luminosa.

Prodotti della linea sun&co

La crema solare SPF 50 offre una protezione molto alta, ideale per le pelli più sensibili e per le prime esposizioni al sole. La sua texture leggera e non untuosa la rende piacevole da applicare, garantendo una protezione efficace senza lasciare residui.

Spray solare spf 30

Lo spray solare SPF 30 è perfetto per chi desidera una protezione alta con una texture leggera e facilmente applicabile. Questo prodotto è ideale per chi pratica sport o per chi ha bisogno di una protezione rapida e uniforme.

Olio abbronzante con tirosina

L'olio abbronzante con tirosina accelera il processo di abbronzatura, donando un colorito intenso e uniforme. Grazie al TYROSINA COMPLEX, questo olio stimola la produzione di melanina, riducendo i tempi di esposizione necessari per ottenere un'abbronzatura dorata.

Doposole idratante

Il doposole idratante è essenziale per mantenere la pelle idratata e lenita dopo l'esposizione al sole. Formulato con olio di tamanu e altri ingredienti nutrienti, aiuta a riparare la pelle, prevenendo la desquamazione e prolungando l'abbronzatura.

Perché scegliere sun&co di beautech?

Per le estetiste, offrire ai propri clienti prodotti di alta qualità come quelli della linea SUN&CO significa garantire non solo un'abbronzatura perfetta, ma anche la massima cura e protezione per la pelle. I prodotti SUN&CO combinano ingredienti naturali e tecnologie avanzate per rispondere alle esigenze specifiche di ogni tipo di pelle, assicurando risultati visibili e duraturi.

Inoltre, i filtri solari eco-friendly utilizzati nella formulazione dei prodotti SUN&CO dimostrano un impegno verso la sostenibilità ambientale, un valore sempre più apprezzato dai consumatori. Offrire prodotti che proteggono non solo la pelle, ma anche l'ambiente, può essere un grande vantaggio competitivo per qualsiasi centro estetico.

Conclusione

La linea solare SUN&CO di Beautech rappresenta una scelta eccellente per chi cerca una protezione solare efficace, un'abbronzatura intensa e duratura e un rispetto per l'ambiente.

Con una gamma completa di prodotti formulati con ingredienti di alta qualità come il TYROSINA COMPLEX e l'olio di tamanu, SUN&CO è la soluzione ideale per le estetiste che vogliono offrire il meglio ai propri clienti. Proteggere, preparare e prolungare l'abbronzatura non è mai stato così semplice e piacevole.

Contatta beautech.it per saperne di più.