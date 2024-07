Tettoie in legno, la soluzione ottimale per migliorare l’outdoor di casa tua

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La tettoia in legno certificato è una struttura che ti garantisce protezione dal sole e dalle intemperie. Le tettoie in legno resistenti che trovi su Casacasette.it sono delle soluzioni aperte sui lati e completamente chiuse nella parte superiore. Abbelliscono i tuoi spazi esterni di casa rendendoli funzionali e valorizzandoli allo stesso tempo grazie all'origine naturale del materiale di cui sono realizzate. Infatti, una tettoia prefabbricata in legno è perfettamente in armonia con il resto dell'outdoor dando un ulteriore tocco di stile.Può essere addossata a un muro oppure no.

Nel primo caso, la struttura poggia al muro perimetrale di un edificio, creando una zona di ombra adiacente alla casa da arredare a piacere o che puoi usare in altro modo.

Invece, nel secondo caso, la tettoia in legno poggia su dei pali portanti, consendendoti di installarla dove preferisci; prendi in considerazione, ad esempio, il cortile, il giardino, il vialetto, la terrazza, dei posti auto scoperti per avere una copertura di qualità e duratura nel tempo.

A che cosa serve una tettoia in legno

Dopo aver inquadrato velocemente le tettoie in legno, potresti domandarti come utilizzarle e sfruttarle al meglio. Se anche tu sei alla ricerca di un valido sistema per parcheggiare la tua automobile al coperto, il carport in legno rappresenta la soluzione che fa al caso tuo.



Una struttura in legno è particolarmente adatta a diventare una copertura per l'automobile e altri mezzi come il camper, evitando che subiscano i danni del maltempo (piogge e grandinate).

Tuttavia, le tettoie realizzate in legno possono essere utilizzate anche in altri modi poiché creano una zona d'ombra da arredare come preferisci. Sistema sotto la tettoia, un tavolo con panche per pranzare fuori all'ombra oppure un salottino per esterni se sei alla ricerca di un angolo di tranquillità. Molti usano la tettoia addossata al muro perimetrale di casa come legnaia o rimessa per le biciclette affinché non siano esposte alle intemperie.

Quando costa una tettoia in legno

Il costo della tettoia in legno dipende da moltissimi fattori, a iniziare dalle dimensioni. Richiedendo anche maggiori lavori per l'installazione, il costo complessivo aumenta all'aumentare della superficie da coprire. A incidere sul costo al metro quadro, metti in conto anche lo spessore del legno che dovrebbe essere sufficiente a rendere il prefabbricato resistente e duraturo nel corso del tempo. Ha un impatto significativo sul costo finale tanto quanto il design. Vale a dire che personalizzando la tua struttura in legno con lucernari e altri dettagli, la tettoia ti costa di più.

Infine, tieni presente che al prezzo della tettoia, si aggiungono anche altri costi accessori relativi al materiale per impermeabilizzarla. Infatti, una tettoia dovrebbe avere delle tegole tipo canadesi in bitume ardesiato e vernici impregnanti che la proteggano dagli agenti esterni come la pioggia e l’umidità.