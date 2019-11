Tour enogastronomico del Trentino: le eccellenze da bere e da gustare

Il Trentino Alto Adige è una terra magica, che racchiude incredibili tesori. Ѐ famosa soprattutto per la natura incontaminata, che è in grado di regalare intense emozioni in qualunque stagione. Questa regione è apprezzata anche per le rinomate piste da sci, che richiamano ogni anno migliaia di appassionati, e per i suggestivi mercatini di Natale.

Tuttavia, concedersi un soggiorno in questo piccolo angolo di paradiso italiano, permette anche di sperimentare un vero e proprio viaggio gastronomico alla scoperta di sapori unici e genuini, impossibili da dimenticare. Infatti, la tradizione culinaria trentina, è ricca di piatti gustosi che vengono preparati, come in passato, grazie all'impiego di ingredienti genuini e locali. Particolarmente rinomata è anche la tradizione vinicola che vanta origini antiche e che si pregia di produzioni di elevata qualità, conosciute a livello internazionale.

Vini e grappe del Trentino Alto Adige: per chi vuole assaporare l'eccellenza

In Trentino Alto Adige viene attuata una sapiente valorizzazione del territorio e delle sue incredibili risorse, come la vite, che viene coltivata con grande attenzione da secoli. Ciò ha permesso lo sviluppo di numerose aziende vinicole, ognuna caratterizzata da una specifica identità. Particolarmente rispettosa dell'ambiente è la cantina ecosostenibile Endrizzi che, verso la metà degli anno '90, ha deciso di restaurare la storica sede, il Masetto, nel pieno rispetto delle risorse messe a disposizione dalla natura.

Infatti, l'edificio dove avvengono le diverse fasi di produzione del vino, è interrato in modo da non invadere il terreno e da mantenere una temperatura costante in ogni stagione. Inoltre, il tetto erboso, garantisce un maggiore isolamento termico. Non bisogna dimenticare che la maggior parte dell'energia prodotta dalla cantina è passiva o generata da pannelli solari. In più, non vengono utilizzati pesticidi e diserbanti, in modo da rispettare il più possibile la natura ed anche i suoi ritmi.

I fiori all'occhiello della produzione dei vini del Trentino Endrizzi sono le linee Trentodoc e Masetto, che trasmettono a pieno la filosofia abbracciata da questa storica cantina. Si tratta di produzioni equilibrate, armoniose ed in grado di mostrare tutte le sfaccettature del meraviglioso microclima dolomitico. Tuttavia, un prodotto tipico del Trentino, è anche la grappa che vanta un'antica tradizione. La Cantina Endrizzi produce quattro tipi di grappa trentina che nascono dalla selezione di vinacce di Teroldego, Cabernet Sauvignon, Chardonnay e Gewürztraminer.

Piatti tipici trentini: per chi vuole degustare la genuinità

La cucina del Trentino Alto Adige è ricca di piatti gustosi, che sono frutto di antiche influenze e continue rielaborazioni. Descrivere tutte le prelibatezze che la regione mette a disposizione è impossibile, dato che la varietà è estremamente ampia. Tuttavia, chi non ha mai avuto modo di sperimentare la cucina trentina, non può perdere i canederli, il bro brusà, lo strudel, il gulash con la polenta e lo zelten.

Tuttavia, è bene ricordare anche alcuni prodotti d'eccellenza, che fanno del Trentino una vera e propria meta gastronomica. Rinomate sono le mele della Val di Non, ma anche lo speck, la polenta di Storo, il puzzone di Moena, la carne salada, la mortandela ed il miele. Tali prelibatezze possono essere assaporate da sole o all'interno delle pietanze che vengono servite nei ristoranti tipici o nelle sagre di paese.