Viaggio in Giappone: quanti giorni ci vogliono per visitare bene il paese del Sol Levante

Che tu sia un amante della cultura, della natura, dei manga o della storia, il Giappone potrà entusiasmarti. Tuttavia, una delle domande che sorge più spesso quando si pianifica un viaggio in questo paese è: quanti giorni ci vogliono per visitarlo bene?Per visitare il Giappone in modo completo e riuscire a scoprire le principali attrazioni turistiche distribuite nel paese, è generalmente consigliato pianificare un soggiorno di circa due settimane.Questo periodo infatti – che non a caso coincide con quello di un viaggio di gruppo in Giappone standard proposto dai tour operator come Stograntour – permette di esplorare le città iconiche come Tokyo, Kyoto e Osaka, nonché le bellezze naturali come il Monte Fuji e i templi storici di Nara.

Oltre alle mete più famose, due settimane consentono inoltre di vivere esperienze culturali autentiche e di immergersi nelle tradizioni locali, senza la fretta di spostarsi da una destinazione all'altra in tempi troppo ristretti.

La risposta definitiva, dunque, dipende da vari fattori, come il tipo di esperienza che desideri vivere, le tue priorità di viaggio e, naturalmente, il budget. Ecco alcuni suggerimenti che ti aiutano a comprendere quanti giorni ci possono volere per un viaggio in Giappone.



Se hai una settimana o poco più a disposizione, puoi comunque avere un’esperienza significativa del Giappone, concentrandoti su alcune delle sue principali attrazioni. In un itinerario di 7-10 giorni, le mete da non perdere includono le città più iconiche, come Tokyo, Kyoto e Osaka.Iniziando il tuo viaggio nella capitale, Tokyo, una delle metropoli più moderne e affascinanti del mondo, dovrai dedicare almeno tre giorni a esplorare questa vibrante città.

Da Tokyo, protrai successivamente prendere lo shinkansen (il famoso treno ad alta velocità) per raggiungere Kyoto, l'antica capitale del Giappone e uno dei luoghi più affascinanti per chi ama la storia e la cultura tradizionale, dove passare almeno due giorni.

Osaka, è la terza città più grande del Giappone e famosa per la sua cucina (definita 'la cucina del Giappone'), oltre che per la sua atmosfera vivace e accogliente. Qui potrai passare gli ultimi tre giorni prima di partire.



Se puoi permetterti di rimanere in Giappone per due settimane, avrai la possibilità di esplorare in modo più approfondito non solo le città principali, ma anche alcune destinazioni meno conosciute, per un'esperienza più completa del paese.Oltre alle principali attrazioni di Tokyo, considera di fare una gita di un giorno nei dintorni, ad esempio a Nikko, che dista circa due ore da Tokyo, questa città è famosa per il suo magnifico complesso di templi e santuari (tra cui il Santuario Toshogu) e per i paesaggi montani mozzafiato.Se desideri vedere il Monte Fuji, invece, Hakone è una delle migliori opzioni. Qui puoi rilassarti nelle sorgenti termali (onsen) e ammirare splendide viste sul vulcano.Dopo aver esplorato Kyoto, puoi dedicare un giorno a Nara, una città a meno di un'ora di distanza da Kyoto, famosa per i suoi cervi addomesticati e il Grande Buddha del Tempio Todai-ji.Inoltre, puoi includere una visita a Hiroshima, tristemente famosa per la bomba atomica, ma oggi simbolo di pace e rinascita. Qui troverai il Museo della Pace e il Parco della Pace, oltre all’isola sacra di Miyajima, con il suo famoso torii galleggiante.Gli ultimi giorni del tuo viaggio possono essere dedicati a esplorare altre aree del Giappone a seconda delle tue preferenze.Kanazawa e Takayama, se ti interessa la tradizione e le città storiche, queste località nel Giappone centrale sono ideali per immergersi nella storia feudale giapponese e ammirare architetture ben conservate.Per un’esperienza completamente diversa, invece, puoi dirigerti a sud, verso le isole subtropicali di Okinawa, famose per le loro spiagge, barriere coralline e il clima mite.Ma allora quanti giorni servono per visitare bene il Giappone? Dipende dal tipo di esperienza che desideri vivere. Un viaggio di 7-10 giorni ti permetterà di vedere le principali attrazioni, ma se hai più tempo a disposizione, 14 giorni o più ti daranno l'opportunità di immergerti nella cultura giapponese e scoprire destinazioni meno conosciute.