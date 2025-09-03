Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

VICODE: oggetti raccolti nel mondo, storie da abitare

Un progetto fondato da Lorenzo Lazzeroni ed Elena Bonannini, che ha sede in Toscana

In un tempo in cui l’e-commerce si affida sempre più agli algoritmi e alle logiche della grande distribuzione, esistono realtà che scelgono la lentezza, la ricerca, il contatto diretto con l’artigianato. Tra queste si distingue VICODE, un progetto fondato da Lorenzo Lazzeroni ed Elena Bonannini, che ha sede in Toscana e nasce con l’intento di proporre oggetti d’arredo, opere artistiche e accessori, frutto di un’attenta curatela.

Un progetto nato dal viaggio
Lorenzo Lazzeroni, designer e interior designer con una lunga esperienza nel settore dell’arredamento di alta gamma, ed Elena Bonannini, professionista nella comunicazione e nelle relazioni pubbliche, hanno unito le proprie competenze in un progetto che fonde design, artigianato e racconto.
I due fondatori raccontano di aver costruito VICODE durante numerosi viaggi compiuti in Italia e all’estero, alla ricerca di oggetti capaci di raccontare un luogo, un volto, una tecnica.
Il progetto è documentato anche attraverso un Diario di Viaggio pubblicato sul sito ufficiale dell’e-commerce, che raccoglie testimonianze fotografiche, appunti e riflessioni sui percorsi di scoperta effettuati.



Artigianato e unicità
La selezione di oggetti proposta da VICODE spazia da botijo in terracotta provenienti dalla Spagna, a pesci lignei intagliati a mano nei souk di Marrakech, fino a vasi di ceramica raccolti nei mercatini della Provenza.
Ogni oggetto è unico, scelto e acquistato direttamente da artigiani locali o collezionisti privati.
Il progetto prevede anche collaborazioni con artisti contemporanei, con l’obiettivo dichiarato di valorizzare le forme attuali del saper fare manuale e favorirne la diffusione in contesti d’arredo originali e identitari.
 

Una piattaforma digitale, ma editoriale
Pur essendo strutturato come un sito di vendita online, VICODE assume un’impronta curatoriale ed editoriale. La narrazione degli oggetti è parte integrante dell’esperienza: le schede prodotto sono accompagnate da testi che contestualizzano la provenienza, l’artigiano o l’artista coinvolto, e da fotografie ambientate che intendono suggerire possibilità di utilizzo e accostamenti.
La piattaforma comprende anche sezioni tematiche, tra cui una dedicata alla sostenibilità e una alla promozione di giovani talenti, entrambe accessibili dal sito ufficiale.
 

Un approccio personale e selettivo
La proposta di VICODE non si fonda sulla quantità, ma sulla selezione. Il catalogo è volutamente limitato, aggiornato di frequente, e i prodotti sono spesso disponibili in un solo esemplare.
L’obiettivo dichiarato è costruire un percorso di ricerca coerente, nel quale ogni oggetto possa diventare parte di un racconto visivo o abitativo.
 

Per approfondimenti sul progetto: www.vicode.it
