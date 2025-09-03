VICODE: oggetti raccolti nel mondo, storie da abitare

Un progetto nato dal viaggio
Lorenzo Lazzeroni, designer e interior designer con una lunga esperienza nel settore dell’arredamento di alta gamma, ed Elena Bonannini, professionista nella comunicazione e nelle relazioni pubbliche, hanno unito le proprie competenze in un progetto che fonde design, artigianato e racconto.
I due fondatori raccontano di aver costruito VICODE durante numerosi viaggi compiuti in Italia e all’estero, alla ricerca di oggetti capaci di raccontare un luogo, un volto, una tecnica.
Il progetto è documentato anche attraverso un Diario di Viaggio pubblicato sul sito ufficiale dell’e-commerce, che raccoglie testimonianze fotografiche, appunti e riflessioni sui percorsi di scoperta effettuati.
Artigianato e unicità
La selezione di oggetti proposta da VICODE spazia da botijo in terracotta provenienti dalla Spagna, a pesci lignei intagliati a mano nei souk di Marrakech, fino a vasi di ceramica raccolti nei mercatini della Provenza.
Il progetto prevede anche collaborazioni con artisti contemporanei, con l’obiettivo dichiarato di valorizzare le forme attuali del saper fare manuale e favorirne la diffusione in contesti d’arredo originali e identitari.
Una piattaforma digitale, ma editoriale
Pur essendo strutturato come un sito di vendita online, VICODE assume un’impronta curatoriale ed editoriale. La narrazione degli oggetti è parte integrante dell’esperienza: le schede prodotto sono accompagnate da testi che contestualizzano la provenienza, l’artigiano o l’artista coinvolto, e da fotografie ambientate che intendono suggerire possibilità di utilizzo e accostamenti.
La piattaforma comprende anche sezioni tematiche, tra cui una dedicata alla sostenibilità e una alla promozione di giovani talenti, entrambe accessibili dal sito ufficiale.
Un approccio personale e selettivo
La proposta di VICODE non si fonda sulla quantità, ma sulla selezione. Il catalogo è volutamente limitato, aggiornato di frequente, e i prodotti sono spesso disponibili in un solo esemplare.
L’obiettivo dichiarato è costruire un percorso di ricerca coerente, nel quale ogni oggetto possa diventare parte di un racconto visivo o abitativo.
Per approfondimenti sul progetto: www.vicode.it