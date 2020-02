Washers srl: la parola d’ordine è internazionalizzazione

Una piccola realtà con competenze e abilità da fare invidia alle grandi multinazionali, una delle tante eccellenze della Via Emilia, una di quelle aziende dal cuore modenese che hanno contribuito a fare grande la nostra terra. Stiamo parlando di Washers, l’azienda della famiglia Lambertini, brand specializzato nella produzione e nella vendita di minuteria metallica, arte che ha permesso a Washers di piantare la bandiera anche a Ridosso delle colonne di Ercole, in Marocco, dove l’azienda di Via Luigi Gazzotti ha scommesso forte aprendo una filiale in grado di garantire una via privilegiata verso l’oceano e verso il cuore dell’Africa. “Crediamo fortemente nell’internazionalizzazione, nei mercati vicini e in quelli più lontani ma interessanti, non ci siamo mai fatti spaventare dalle distanze e con l’aiuto di Confindustria Modena siamo riusciti a creare dei contatti, delle strade utili per tenere vivo il nostro business” Così Gianluca Lambertini, ora di ritorno da un viaggio a Brema, nel cuore della Germania, patria della metalmeccanica europea: “I tedeschi sono soliti diffidare da collaborazioni con altre piazze, l’unica eccezione che fanno è con i modenesi, sanno che siamo bravi e che anche noi siamo dei maestri e proprio per questo noi di Modena riusciamo sempre a intavolare delle belle sinergie con i maggiori gruppi del centro Europa”.

Washers ha di recente confermato al partecipazione alle maggiori fiere di settore, oltre alla volontà di continuare a rafforzare il legame con mercati emergenti e con realtà affermate lontane dai nostri confini.

La storia dell’azienda

Washers Srl nasce nel 1991 con l’obiettivo di soddisfare le richieste dei propri clienti per quanto concerne la produzione di guarnizioni in rame ed alluminio. Inizialmente, l’azienda ha incrementato l’applicazione dei propri prodotti nei settori idraulico e pneumatico, per poi estendere la propria attività fino a diventare oggi una delle aziende leader nel settore, caratterizzata da un’alta qualità garantita, una forte affidabilità e un know-how tecnicamente qualificato.

La sede si trova a Modena, nel cuore pulsante della motor valley, nota per le sue performance nell’ambito dello sviluppo e della produzione di minuteria metallica. Di fatto, Washers Srl garantisce un’origine 100% made in Italy di tutti i suoi prodotti, oltre all’utilizzo di materiali di alta qualità lavorati da professionisti qualificati.

Il CEO e fondatore dell’azienda, Sig. Gianluca Lambertini assicura personalmente gli ottimi risultati conseguiti al termine del processo produttivo, ottenuti grazie a una consolidata e decennale esperienza nel settore, oltre al notevole numero di clienti soddisfatti.

Washers S.r.l. was born in 1991 with the aim of satisfying customers’ requests concerning copper and aluminum seals. Firstly, the company boosted the application of its products toward hydraulic and pneumatic sectors, and then extended its range of action throughout different fields, until becoming a leading company characterized by high quality, strong reliability and proper know-how.

The company is settled in Modena, in the very heart of the motor valley, known for its high performances in parts engineering and manufacturing. As a matter of fact, Washers S.r.l. guarantees the origin of all its products as made in Italy, in addition to the employment of high-quality materials wrought by skilled professionals.

Mr. Lambertini, CEO and founder of this company, personally assures the quality of the productive process, certified by a strong experience in the field and also by many satisfied clients.