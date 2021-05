Fusione Cta e Ctl, ad Anzola Emilia nasce il colosso Good Truck

La cooperativa trasporti alimentari (Cta) e la cooperativa trasporto latte (Ctl) hanno ultimato le operazioni di fusione nella Good Truck con sede ad Anzola Emilia, operatore cooperativo della logistica da 500 dipendenti e 60 milioni di euro di fatturato, ai quali si somma la controllata Unilog Group Spa (58 milioni di euro di fatturato e 180 persone impiegate). L'annuncio è stato dato on line con l'apertura del nuovo sito internet aziendale.'Un rapporto iniziato nel 1999 quando le due cooperative fondarono FMG srl, divenuta poi nel 2005 Unilog Group spa, società di logistica oggi controllata a maggioranza da Good Truck - si legge nella nota -. Un’unione che consente di offrire una complessa forza logistica, ottimizzando risorse e integrando know-how per soluzioni mai preconfezionate, sempre progettate on demand'.Nel suo insieme il gruppo è composto da oltre 680 fra dipendenti e soci e un fatturato di oltre 90 milioni di euro, la somma dei due bilanci. Il presidente è Mirco Zanantoni (già presidente Cta), vice sarà Monica Venturini (già presidente Ctl). I numeri del nuovo brand Good Truck sono raggiunti con un totale di 197 trattori, 244 semirimorchi, 153 motrici, 12 motrici cisterna, 21.000 bancali spostati ogni giorno, 150.000 chilometri percorsi al giorno grazie a 220.000 viaggi annui. Good Truck oltre alla sede di Anzola ha sette magazzini distaccati tra l'Emilia Romagna, il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. In tutto 20.000 metri quadri dedicati al secco e 11.000 dedicati al fresco.